УЖАСАН ЗЛОЧИН ПОКРЕНУО ВЕЛИКИ ПРОТЕСТ У АРГЕНТИНИ Три девојке силовена и убијене у преносу уживо
На протесту против фемицида у Буенос Ајресу учествовало је хиљаде људи, који су од власти тражили правду за девојчицу и две младе жене које су, како се верује, мучили и убили припадници криминалне групе која се бави трговином дрогом, преноси данас Би-Би-Си (BBC).
Брутална убиства Ларе Гутијерез (15), као и Морене Верди и Бренде дел Кастиљо, које су обе имале 20 година, преношена су уживо на друштвеним мрежама.
Полиција је саопштила да верује да је за злочин одговорна банда која се бави трговином дрогом, и да су убиства емитована уживо као упозорење другима.
До сада су ухапшена, због сумње да су починили тај злочин, три мушкарца и две жене, а Перуанац (20), за кога се наводи да је вођа групе, је и даље на слободи.
Према речима истражитеља, жртве су 19. септембра биле намамљене у комби, у уверењу да иду на забаву.
Према речима министра безбедности покрајине Буенос Ајрес Хавијера Алонса, један од притвореника је током испитивања открио снимак инцидента на којем се чује како вођа банде каже "ово се дешава онима који краду дрогу од мене".
Тела три жртве пронађена су сахрањена на имању у јужном предграђу Буенос Ајреса у среду, пет дана након што су нестале.
Према подацима групе за праћење фемицида у Аргентини, у тој земљи једну жену убије мушкарац сваких 36 сати.