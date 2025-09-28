СПРЕМА НЕШТО ВЕЛИКО Трамп: Велика шанса да се коначно нешто учини на Блиском истоку НИЈЕ ПРЕЦИЗИРАО ШТА ПЛАНИРА
28.09.2025. 16:03 16:05
Коментари (1)
Амерички председник Доналд Трамп саопштио је данас да постоји велика шанса да се ''нешто велико'' коначно учини на Биском истоку, али није прецизирао о чему је реч.
''Сви су ту да учинимо нешто посебно, по први пут. И то ћемо урадити'', написао је Трамп на свом налогу на мрежи Истина (Truth social).
Трамп је раније новинарима рекао да су Израел и Хамас близу постизања "неке врсте договора" о потенцијалном прекиду ватре, али није изнео детаље.
Трамп би у понедељак требало да се састане са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, који предводи крајње десничарску владајућу коалицију која се против завршетку рата у Гази док Хамас не буде уништен.