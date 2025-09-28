overcast clouds
16°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПРЕМА НЕШТО ВЕЛИКО Трамп: Велика шанса да се коначно нешто учини на Блиском истоку НИЈЕ ПРЕЦИЗИРАО ШТА ПЛАНИРА

28.09.2025. 16:03 16:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (1)
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci, File

Амерички председник Доналд Трамп саопштио је данас да постоји велика шанса да се ''нешто велико'' коначно учини на Биском истоку, али није прецизирао о чему је реч.

''Сви су ту да учинимо нешто посебно, по први пут. И то ћемо урадити'', написао је Трамп на свом налогу на мрежи Истина (Truth social).

Трамп је раније новинарима рекао да су Израел и Хамас близу постизања "неке врсте договора" о потенцијалном прекиду ватре, али није изнео детаље.

Трамп би у понедељак требало да се састане са израелским премијером Бењамином Нетањахуом, који предводи крајње десничарску владајућу коалицију која се против завршетку рата у Гази док Хамас не буде уништен.

 

 

Доналд Трамп Блиски Исток рат у гази
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
1
Сачувај