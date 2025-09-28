overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) ГУСТ ЦРНИ ДИМ ИЗНАД ФУТОГА Горео помоћни објекат, па захватио и кућу, има повређених, ватрогасци на терену

28.09.2025. 15:04 15:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/192_рс
193ns_rs
Фото: 193ns_rs

Како преноси Инстаграм страница 192_рс велики пожар догодио се данас у Футогу.

Како преносе друштвене мреже запалио се помоћни објекат у дворишту приватне куће у Улици Раде Кондића.

Повређена жена збринута

Како је за Дневник рекао портпарол Завода за ургентну медицину Нови Сад др Зоран Круљ, они су позив примили 14.37 и приликом доласка на лице места затекли жену стару 70 година која је задобила опекотине првог степена.
Она је по првом приоритету, у свесном стању, превезена у Ургентни центар на хирургију.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према речима комшија ватра је изненада избила у малом објекту, а потом је захватила и део куће.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према првим информацијама једна особа је повређена и задобила је опекотине.

На лицу места су ватрогасне екипе са двоје ватрогасних кола које гасе пожар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не зна се шта је узрок пожара.  

Вести Хроника
