(ФОТО, ВИДЕО) ГУСТ ЦРНИ ДИМ ИЗНАД ФУТОГА Горео помоћни објекат, па захватио и кућу, има повређених, ватрогасци на терену
Како преноси Инстаграм страница 192_рс велики пожар догодио се данас у Футогу.
Како преносе друштвене мреже запалио се помоћни објекат у дворишту приватне куће у Улици Раде Кондића.
Повређена жена збринута
Како је за Дневник рекао портпарол Завода за ургентну медицину Нови Сад др Зоран Круљ, они су позив примили 14.37 и приликом доласка на лице места затекли жену стару 70 година која је задобила опекотине првог степена.
Она је по првом приоритету, у свесном стању, превезена у Ургентни центар на хирургију.
Према речима комшија ватра је изненада избила у малом објекту, а потом је захватила и део куће.
Према првим информацијама једна особа је повређена и задобила је опекотине.
На лицу места су ватрогасне екипе са двоје ватрогасних кола које гасе пожар.
Не зна се шта је узрок пожара.