НАПАД УОЧИ САМИТА ЕУ? Данска затворила небо за цивилне летове СВИ АЕРОДРОМИ ЗАТВОРЕНИ ДО ПЕТКА
КОПЕНХАГЕН: Данска је данас затворила аеродроме за све цивилне летове, након што су непознати дронови примећени у близини неколико војних објеката током ноћи, саопштио је министар одбране те земље Троелс Лунд Поулсен.
Он је навео да ће забрана трајати до петка наредне недеље, јавља Rojters.
''Тренутно се налазимо у тешкој безбедносној ситуацији и морамо да обезбедимо најбоље могуће услове рада за оружане снаге и полицију који су одговорни за безбедност током самита ЕУ'', рекао је Поулсен.
Лидери земаља чланица ЕУ окупиће се у среду у Данској, након чега ће у четвртак у тој земљи бити одржан самит Европске политичке заједнице од 47 чланица.
Немачка фрегата за противваздушну одбрану стигла је раније данас у Копенхаген како би помогла у надзору ваздушног простора током догађаја високог профила.
Данска је дронове назвала делом ''хибридног напада'', али није прецизирано на кога се мисли.
Данско Министарство одбране саопштило је раније данас да су поново, другу ноћ заредом, примећени дронови на више локација изнад Данске, и да је након тога распоређено ''неколико капацитета''.
Није прецизирано колико дронова је виђено, где су виђено, нити о каквим распоређеним капацитетима је реч.
Ово је последња у низу активност дронова ове седмице, укључујући дронове уочене изнад пет данских аеродрома.
Иако није јасно ко стоји иза активности дронова, данска премијерка Мете Фредериксен и генерални секретар НАТО-а Марк Руте рекли су прошле недеље да се не може искључити учешће Русије.
Раније ове недеље у Данскојј је дошло до упада неколико беспилотних летелица у близини аеродрома и важне инфраструктуре у Копенхагену раније ове недеље, због чега је најпрометнији аеродром у нордијском региону у понедељак увече био затворен неколико сати.
Алијанса је такође овог месеца покренула мисију “Источна стража” како би ојачала одбрану источног крила Европе, реагујући на упаде руских дронова у пољски ваздушни простор.
Русија је негирала наводе да су њени дронови и борбени авиони нарушили ваздушни простор НАТО земаља.