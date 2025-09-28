(ФОТО) „НАРОД ЈЕ ИЗДРЖАО БЛОКАДЕ И ПРИТИСКЕ“ Александар Вучић поручио: Превазишли смо најтеже време, САДА СРБИЈА МОРА ДА ГЛЕДА У БУДУЋНОСТ
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић поручио је данас да је српски народ био жртва вишемесечних блокада и малтретирања, али да је успео да издржи све притиске и да Србија сада мора да усмери енергију ка будућности и бољитку.
Вучић је у Обреновцу, током шетње са грађанима у оквиру скупа против блокада, рекао да су протекли месеци били најтежи период у новијој политичкој историји земље, али и нагласио да је важно што је све прошло без људских жртава.
„Жртва су били сви људи који су морали да трпе блокаде и малтретирање, готово годину дана. Добро је да смо то извели у миру, да није било погинулих. Невероватно је да смо успели да то изнесемо без жртава, јер ако се сетите Француске и жутих прслука – тамо је 27 људи изгубило живот, иако су протести били мањег обима него овде“, истакао је председник.
Он је додао да верује да је „оно што је било најтеже време иза нас“ и да је сада тренутак да се Србија уједини око будућности.
„Сада је све до нас – да ли ћемо енергију народа да усмеримо ка грађевини, ка напретку, ка бољитку наше деце, или ћемо је трошити на свађе и поделе. Моја порука је јасна: Србија мора да гледа напред“, поручио је Вучић.
На питање новинара да прокоментарише изјаве опозиције да је „готов“, председник је уз осмех одговорио:
„Све сам преживео и доживео оно што многи људи за двадесет живота не проживе. Оно што сам урадио у Обреновцу и другим местима, неки неће моћи да окрече ни за педесет година. Није реч о мојој будућности, већ о будућности грађана Србије.“
Он је истакао да ће, без обзира на политичке притиске, остати посвећен интересима народа и да иза њега остају дела.
„Различити су нам снови и циљеви. Њихови су да руше, моји су да градим. И у томе је суштинска разлика“, додао је Вучић.
Говорећи о најављеном скупу испред РТС-а, председник је рекао да очекује да ће тамо бити присутно више људи него у Обреновцу, где је, према проценама општинских власти, било око 6.000 грађана.
„Код РТС-а ће бити много веће окупљање. Не могу да кажем да је та телевизија апсолутно антидржавна, али одређене ствари су недопустиве. Оно што је важно – деца се не смеју злоупотребљавати. А ми смо видели да се то десило. Грађани имају право да траже професионализам и да знају да њихов новац не иде за манипулацију“, поручио је.
Осврнуо се и на емисију у којој је, како је рекао, „злоупотребљено дете“ да коментарише протесте.
„То је недопустиво. Деца морају бити заштићена од политичких злоупотреба. То је црвена линија“, нагласио је председник.
Вучић је прокоментарисао и скрнављење мурала Чарлију Кирку у Београду, на месту ког је нацртан знак Антифе.
„Не знам чак ни како бих их назвао, осим да кажем да су то људи који на ужасан начин штете својој земљи. Увек су против Србије, увек против њених интереса. То није политика, то је самоуништавање“, рекао је.
Председник је додао да Србија мора да чува своју стабилност и јединство, јер само тако може да напредује.
„Сада је све до нас. Ништа није до њих, нити ће они одлучивати о нашој судбини. Србија мора сама да се избори за своју будућност“, поручио је.
Вучић је открио и да је председници парламента Ани Брнабић за 50. рођендан послао торту са бројем година.
„Желео сам да је подсетим да мора да буде још посвећенија, здрава и енергична, и да настави да ради за Србију“, рекао је.
Према његовим речима, Србија данас има снагу да се носи са свим изазовима, али је потребно јединство и вера у сопствене могућности.
„Када год је било најтеже, Србија је успела да издржи. И зато данас можемо да кажемо да смо изашли из најтежег времена и да је пред нама будућност коју морамо сами да градимо“, закључио је Вучић.