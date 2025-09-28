МАРИНИКА ИЗНОСИ ЛАЖИ О БРУТАЛНОМ НАПАДУ БЛОКАДЕРА НА ПРОСТОРИЈЕ СНС-а Месаровић: Те ноћи у августу је спречена трагедија и сачуван мир НАСТАВЉАЈУ ДА ФАБРИКУЈУ СКАНДАЛЕ, КЛЕВЕТАМА НЕГИРАЈУ ОДГОВОРНОСТ
Потпредседница Владе и министарка привреде Адијана Месаровић осудила је напад Маринике Тепић на Милоша Вучевића, његовог сина и страначке колеге истичући да клеветама покушава да негира одговорност.
-Лично сам сведок да Мариника Тепић све лаже о бруталном насиљу блокадера фашиста 13. августа испред просторија СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду. Била сам присутна са председником наше странке Милошем Вучевићем, његовим сином Михаилом и нашим страначким колегама, када смо једва живу главу извукли због ових које Мариника и њен Драган подржавају и финансирају. Био је то још један њихов покушај дестабилизације и рушења државе и изазивања обојене револуције. Те ноћи је спречена трагедија и сачуван мир, на жалост Маринике и њене братије. И након што им је све пропало, они настављају свакодневно да фабрикују скандале и покушавају да дестабилизују Србију - написала је Месаровић на Инстаграму.
Мариника, како је навела Месаровић, уместо да се суочи са тим чињеницама, наставља да клеветама негира одговорност, а и њена је врло упитна, и да, како каже, пребаци кривицу на друге.
-Само једну ствар заборавља - народ није наиван и препознаје њену празну реторику без икаквог решења и програма. Зато јој нико и не верује. Као ни њеном Драгану. Док Мариника лаже и клевећe, Србија наставља путем стабилности и развоја. И то је разлика између њих и нас! Под вођством председника Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића, грађани бирају конкретне резултате – инвестиције, нова радна места и сигурну будућност. Управо то је разлог зашто је поверење народа нама све снажније, а Мариникине лажи све безначајније - поручила је Месаровић.