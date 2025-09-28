overcast clouds
28.09.2025.
Нови Сад
ВЕЛИКИ БРОЈ БЕОГРАЂАНА СЕ ПРИДРУЖИО ПОГЛАВАРУ СРПСКЕ ЦРКВЕ Патријарх Порфирије учествовао у акцији добровољног давања крви

28.09.2025. 14:34
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
СПЦ
Фото: СПЦ

БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије учествовао је данас у Парохијском дому храма Светог Саве на Врачару у акцији добровољног давања крви коју организују Црвени крст Србије и Институт за трансфузију крви.

Пунктови Црквеног крста и Института за трансфузију крви постављени су и у цркви Светог Марка на Ташмајдану, Светог Јована Владимира у насељу Медаковић, Светог Симеона Мироточивог у Новом Београду, Светог Александра Невског на Дорћолу и Свете Петке на Чукарици, наводи се у саопштењу СПЦ.

Додаје се да се у овој акцији патријарху придружио велики број Београђана.

патријарх Порфирије
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
