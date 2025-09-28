30 ГОДИНА ОД ЗЛОЧИНА КОД КНИНА Линта: Нико није одговарао за масакр десеторо Срба у Вариводама
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истакао је данас да за масакр десет српских цивила у селу Вариводе код Книна ни после 30 година нико није одговарао.
Линта је подсетио да су у Вариводама 28. септембра 1995. године, готово два месеца после злочиначке акције "Олуја", погубљени недужни људи чија је просечна старост била 67 година, само зато што су били Срби, саопштио је Савез Срба из региона.
"Важно је нагласити да на том подручју није било ратних дејстава.
Прошле су скоро три деценије од кукавичког злочина, а етнички мотивисано хрватско правосуђе није ни подигло оптужницу, нити донело осуђујућу пресуду за припаднике хрватске војске и полиције који су наредили и починили свирепо убиство српских цивила у Вариводама", нагласио је он.
Према његовим речима, нико још није одговарао ни за многе друге злочине над српским цивилима у околним селима као што су Голубић, Гошић, Плавно, Отон, Мокро поље, Уздоље, Жагровић.
"Мали број Срба је остао код својих кућа само зато што су поверовали обећању Фрање Туђмана да свима који нису 'окрвавили руке' гарантује безбедност. Због тога су платили главом. Нажалост, Тужилаштво за ратне злочине у Београду није покренуло истрагу и подигло оптужницу за ужасан злочин над српским цивилима у Вариводама и у низу других села и места, као и над ратним заробљеницима, које су починили припадници хрватске војске и полиције", рекао је Линта.
Како се наводи, председник Савеза Срба из региона је рекао да је по попису становништва у Хрватској из 1991. године, у Вариводама је живело 477 људи, од којих је Срба било 472, двоје Југословена, један Хрват и двоје осталих, док је попис становништва из 2021. године показао да у том селу живи 61 особа, без ознаке о националној припадности, од којих само четворо млађих од 40 година.