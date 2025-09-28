overcast clouds
ИТАЛИЈА ОСТАЛА НА СВЕТСКОМ ТРОНУ: „Азури“ одбранили злато, Бугарска се задовољила сребром

28.09.2025. 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФИВБ

Одбојкаши Италије одбранили су титулу светског првака савладавши у финалу првенства на Филипинима екипу Бугарске 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

„Азури“ су узели пето злато и десети пут узастопно су били бољи од Бугара у међусобним дуелима. 

Италија је била на трону три пута узастопно (1990, 1994, 1998) као и на претходној смотри 2022. Имају и сребро из 1978. 

Бугарска је дошла до шесте медаље на СП. Поновила је најбољи пласман, друго место из 1970. године, а у ризници су јој и четири бронзе, последња из 2006. 

 

сп у одбојци одбојка
Спорт Одбојка
