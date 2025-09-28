ИТАЛИЈА ОСТАЛА НА СВЕТСКОМ ТРОНУ: „Азури“ одбранили злато, Бугарска се задовољила сребром
28.09.2025. 14:26 14:28
Одбојкаши Италије одбранили су титулу светског првака савладавши у финалу првенства на Филипинима екипу Бугарске 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).
„Азури“ су узели пето злато и десети пут узастопно су били бољи од Бугара у међусобним дуелима.
Италија је била на трону три пута узастопно (1990, 1994, 1998) као и на претходној смотри 2022. Имају и сребро из 1978.
Бугарска је дошла до шесте медаље на СП. Поновила је најбољи пласман, друго место из 1970. године, а у ризници су јој и четири бронзе, последња из 2006.