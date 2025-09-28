ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ НАД ЈУГОВИЋЕМ: Еномоту и Додићу потребна помоћ
Рукометаши Војводине очекивано су славили у дуелу са Југовићем – 36:27 (18:16), у мечу који и даље носи епитет дербија, иако је време његове истинске дерби димензије давно прошло.
Каћани су се добро држали у првом полувремену, имали су само два гола заостатка, али је Војводина у наставку показала квалитет и уписала нова два бода.
Новосађани су, уз панчевачки Динамо, једина непоражена екипа након три одиграна кола Суперлиге.
Брза игра најјаче оружје
Након три кола у Аркус лиги Стефан Додић се истакао као лидер Војводине и свакако је један од најзаслужнијих за три победе. Врањанац је против Југовића седам пута погађао мрежу.
– Драго ми је то што не одустајемо од наше филозофије игре и што смо у првенству наставили тамо где смо стали у припремном периоду. Играмо брз рукомету и противничким екипама је изузетно тешко да прате наш темпо током целе утакмице. Има ствари које морамо да поправимо, али надам се да ће нас до краја сезоне красити брза игра - јасан је Додић.
Тренер Војводине Владан Матић похвалио је противника, али истакао да његов тим има простора за напредак.
– Каћани су паметно играли у првом полувремену. Иако смо знали шта да очекујемо од Драгољевића, правио нам је проблеме, отварао простор за пивота и одржавали су егал. Југовић није могао да прати наш систем „трчи и шутирај“ и није имао решење за то. Нисам задовољан нашом одбраном, примили смо 16 голова у првом делу, што је превише. За сада главну реч воде Додић и Еномото, али морају им се придружити и остали – поручио је Матић.
Са друге стране, тренер Југовића Горјан Спахић признао је да је Војводина била бољи ривал.
– Знали смо да ће бити тешко у Новом Саду. Војводина игра брз, модеран, европски рукомет и заслужено је годинама у врху. Наши циљеви нису исти, али сам желео да сви играчи осете како је играти против овако квалитетне екипе. Неки су оправдали очекивања, неки нису, али настављамо да радимо и окрећемо се наредном мечу против Металопластике – рекао је Спахић.
АРКУС ЛИГА 3. КОЛО
Војводина – Југовић 36:27
Шамот – Динамо 33:36
Дубочица – Црвена звезда 33:23
Раднички - Врање 31:31
Партизан - Кикинда 36:29
Металопластика - Пролетер 41:36