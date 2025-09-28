overcast clouds
ПОСЛЕ ПОБЕДЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ НАД ЈУГОВИЋЕМ: Еномоту и Додићу потребна помоћ

28.09.2025. 15:30
Пише:
Вук Гвозденовић
Дневник
Фото: Дневник

Рукометаши Војводине очекивано су славили у дуелу са Југовићем – 36:27 (18:16), у мечу који и даље носи епитет дербија, иако је време његове истинске дерби димензије давно прошло.

Каћани су се добро држали у првом полувремену, имали су само два гола заостатка, али је Војводина у наставку показала квалитет и уписала нова два бода.

Новосађани су, уз панчевачки Динамо, једина непоражена екипа након три одиграна кола Суперлиге.

Брза игра најјаче оружје

Након три кола у Аркус лиги Стефан Додић се истакао као лидер Војводине и свакако је један од најзаслужнијих за три победе. Врањанац је против Југовића седам пута погађао мрежу.

– Драго ми је то што не одустајемо од наше филозофије игре и што смо у првенству наставили тамо где смо стали у припремном периоду. Играмо брз рукомету и противничким екипама је изузетно тешко да прате наш темпо током целе утакмице. Има ствари које морамо да поправимо, али надам се да ће нас до краја сезоне красити брза игра - јасан је Додић.

Тренер Војводине Владан Матић похвалио је противника, али истакао да његов тим има простора за напредак.

– Каћани су паметно играли у првом полувремену. Иако смо знали шта да очекујемо од Драгољевића, правио нам је проблеме, отварао простор за пивота и одржавали су егал. Југовић није могао да прати наш систем „трчи и шутирај“ и није имао решење за то. Нисам задовољан нашом одбраном, примили смо 16 голова у првом делу, што је превише. За сада главну реч воде Додић и Еномото, али морају им се придружити и остали – поручио је Матић.

Дневник
Фото: Дневник

Са друге стране, тренер Југовића Горјан Спахић признао је да је Војводина била бољи ривал.

– Знали смо да ће бити тешко у Новом Саду. Војводина игра брз, модеран, европски рукомет и заслужено је годинама у врху. Наши циљеви нису исти, али сам желео да сви играчи осете како је играти против овако квалитетне екипе. Неки су оправдали очекивања, неки нису, али настављамо да радимо и окрећемо се наредном мечу против Металопластике – рекао је Спахић.

АРКУС ЛИГА 3. КОЛО

Војводина – Југовић 36:27

Шамот – Динамо 33:36

Дубочица – Црвена звезда 33:23

Раднички - Врање 31:31

Партизан - Кикинда 36:29

Металопластика - Пролетер 41:36

