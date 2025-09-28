МАРИНИКА ЈЕ ДОТАКЛА ДНО ПОЛИТИЧКОГ НЕМОРАЛА ШИРЕЋИ ЛАЖИ О БОЉИМА ОД СЕБЕ Мићин: Вучевића, његовог сина, припаднике СНС и "Кобри" оптужује да су хтели да спале сами себе НА ИЗБОРИМА ЋЕ ПОРАЗ БИТИ НЕМИНОВАН
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин оштро је одговорио Мариники Тепић на најновији напад на лидера напредњака Милоша Вучевића, његовог сина, СНС и припаднике "Кобри" истакавши да наставља са ширењем обмана и лажи о бољима од себе те да је дотакла дно политичког неморала.
-Најновијим нападом на Милоша Вучевића, његовог сина Михаила, Српску напредну странку и припаднике "Кобри", које је покушала да оптужи да су хтели да спале сами себе, дотакла је дно политичког неморала. Цео Нови Сад и цела Србија знају да су 13. августа Милоша и Михаила Вучевића, и још 300 чланова Српске напредне странке, у просторијама на Булевару ослобођења, хтели да спале помахнитали блокадери, које Мариника Тепић подржава, и са којима дели политичке визије. Страшни наум спречен је захваљујући присебности и храбрости "Кобри", које, на основу процене служби безбедности обезбеђују Милоша Вучевића, као бившег председника Владе. То што је Михаило Вучевић био раме уз раме са својим оцем, и пријатељима из СНС-а, говори о његовој храбрости, и оданости породици, странци и отаџбини Србији - навео је Мићин на друштевној мрежи X.
Мићин сматра да би Мариника, да има имало политичке присебности и минимум поштења, требало да се извини Новосађанима и грађанима Србије, за све лажи које је изрекла током каријере.
-И да покуша да политику после 20 година доживи, не као средство за манипулацију, блаћење и клеветање политичких противника, и остваривање личних интереса, него као борбу за добробит људи.
Уместо тога, Тепићева наставља да ниже нове обмане и клевете против бољих од себе. Али, клупко лажи се увек окрене против свог творца. И зато ће на следећим изборима њихов пораз бити неминован, а победа Српске напредне странке убедљивија него икада - навео је Мићин.
Неоптерећена истином, и вођена неподношљивом лакоћом неодговорности, Мариника Тепић наставља оно што најбоље уме - да шири лажи и клевете. Најновијим нападом на Милоша Вучевића, његовог сина Михаила, Српску напредну странку и припаднике "Кобри", које је покушала да оптужи да су… pic.twitter.com/dsBnRh2a0m
