МАРИНИКА ЈЕ ДОТАКЛА ДНО ПОЛИТИЧКОГ НЕМОРАЛА ШИРЕЋИ ЛАЖИ О БОЉИМА ОД СЕБЕ Мићин: Вучевића, његовог сина, припаднике СНС и "Кобри" оптужује да су хтели да спале сами себе НА ИЗБОРИМА ЋЕ ПОРАЗ БИТИ НЕМИНОВАН

28.09.2025. 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
заре
Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин оштро је одговорио Мариники Тепић на најновији напад на лидера напредњака Милоша Вучевића, његовог сина, СНС и припаднике "Кобри" истакавши да наставља са ширењем обмана и лажи о бољима од себе те да је дотакла дно политичког неморала.

-Најновијим нападом на Милоша Вучевића, његовог сина Михаила, Српску напредну странку и припаднике "Кобри", које је покушала да оптужи да су хтели да спале сами себе, дотакла је дно политичког неморала. Цео Нови Сад и цела Србија знају да су 13. августа Милоша и Михаила Вучевића, и још 300 чланова Српске напредне странке, у просторијама на Булевару ослобођења, хтели да спале помахнитали блокадери, које Мариника Тепић подржава, и са којима дели политичке визије. Страшни наум спречен је захваљујући присебности и храбрости "Кобри", које, на основу процене служби безбедности обезбеђују Милоша Вучевића, као бившег председника Владе. То што је Михаило Вучевић био раме уз раме са својим оцем, и пријатељима из СНС-а, говори о његовој храбрости, и оданости породици, странци и отаџбини Србији - навео је Мићин на друштевној мрежи X. 

Мићин сматра да би Мариника, да има имало политичке присебности и минимум поштења, требало да се извини Новосађанима и грађанима Србије, за све лажи које је изрекла током каријере. 

-И да покуша да политику после 20 година доживи, не као средство за манипулацију, блаћење и клеветање политичких противника, и остваривање личних интереса, него као борбу за добробит људи. 
Уместо тога, Тепићева наставља да ниже нове обмане и клевете против бољих од себе. Али, клупко лажи се увек окрене против свог творца. И зато ће на следећим изборима њихов пораз бити неминован, а победа Српске напредне странке убедљивија него икада - навео је Мићин.

 

 

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
