overcast clouds
18°C
28.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАСИЉЕ У ГРОЦКОЈ Тукао је ногом мушкарца који је преминуо у Ургентном центру па ухапшен

28.09.2025. 12:21 12:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: Полиција у Гроцкој ухапсила је М. Ц. (30) због сумње да је задао више удараца ногом у стомак мушкарцу (44), који је услед повреда преминуо у Ургентном центру, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова.

Како је наведено, М. Ц. се сумњичи да је у суботу увече у Лештанима у општини Гроцка, задао више удараца ногом мушкарцу у пределу стомака, те је повређени мушкарац је збринут у Ургентном центру, где су му констатоване тешке телесне повреде опасне по живот, након чега је преминуо.

Осумњичени се терети за кривично дело тешка телесна повреда.

Одређено му је задржавање до 48 часова и уз кривичну пријаву биће приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

 

насиље Хапшење
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај