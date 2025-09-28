НАСИЉЕ У ГРОЦКОЈ Тукао је ногом мушкарца који је преминуо у Ургентном центру па ухапшен
28.09.2025. 12:21 12:23
БЕОГРАД: Полиција у Гроцкој ухапсила је М. Ц. (30) због сумње да је задао више удараца ногом у стомак мушкарцу (44), који је услед повреда преминуо у Ургентном центру, саопштило је данас Министарство унутрашњих послова.
Како је наведено, М. Ц. се сумњичи да је у суботу увече у Лештанима у општини Гроцка, задао више удараца ногом мушкарцу у пределу стомака, те је повређени мушкарац је збринут у Ургентном центру, где су му констатоване тешке телесне повреде опасне по живот, након чега је преминуо.
Осумњичени се терети за кривично дело тешка телесна повреда.
Одређено му је задржавање до 48 часова и уз кривичну пријаву биће приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.