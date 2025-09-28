ГРАДСКИ ОДБОР СНС РЕАГОВАО НА НОВЕ ПОДЛЕ ИЗЈАВЕ МАРИНИКЕ: Изнела је најопскурније клевете и лажи на рачун Милоша Вучевића, његовог сина Михаила, Српске напредне странке и Војске Србије
Градски одбор Српске напредне странке издао је саопштење јавности након нове изјаве потпредседнице ССП Маринике Тепић.
Њихово саопштење преносимо у целости:
-Сваки човек је најбољи судија својим унутрашњим вредностима. Мариника Тепић кад остане сама са собом није у најбољем друштву. Али, непревазиђена шампионка у ширењу ноторних измишљотина, није оптерећена етиком, политичким, нити интелектуалним поштењем. Њој су лажи и клевете потребне као другим људима ваздух, храна и вода. Без макар једне бруталне неистине дневно, Мариника би остала као риба на сувом.
Најновији додатак светској хрестоматији најопскурнијих клевета и лажи, јесу оптужбе које је изнела на рачун Милоша Вучевића, његовог сина Михаила, Српске напредне странке и Војске Србије. Мариника је покушала да уради оно што најбоље уме - да обмане грађане Србије. Да спере одговорност са себе и својих политичких партнера за брутално и стравично насиље које су изазвали 13. августа у Новом Саду. Али, истина је само једна, и знају је сви који су те вечери били на Булевару ослобођења, али и сви Новосађани, и грађани Србије. Блокадери насилници, које подржава Тепићева, дошли су са намером да спале просторије СНС-а. Од тога их није одвратила ни чињеница да су се у просторијама налазили бројни чланови СНС-а, председник странке и саветник председника Србије Милош Вучевић, ког, као бившег председника Владе, на основу процене безбедносних служби обезбеђују припадници "Кобри". И захваљујући њиховој храбрости блокадери насилници су спречени да изведу свој крвави сценарио, спаљивања живих људи. То што је Михаило Вучевић, син Милоша Вучевића био у просторијама СНС-а, као члан странке, показује његову оданост држави, његову оданост странци и поштовање и љубав према свом оцу, са којим је пркосио опасности те ноћи.
Свесна да је због непрестаних лажи, којима нарушава ионако лош рејтинг своје стрнке, изгубила поверење свих колега, уместо да се упристоји, и макар понекад почне да се служи истином, Мариника тоне све дубље и све незадрживије. За разлику од ње, и блокадерског покрета, које више нико не подржава, поверење грађана у Милоша Вучевића, Александра Вучића и Српску напредну странку наставља да расте. Грађани верују политици добробити и развоја- стоји у саопштењу.