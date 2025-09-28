МОТКОМ КРВНИЧКИ ПО ГЛАВИ И ТЕЛУ ИЗУДАРАО МИРНОГ ПСА Ветеринари једва спасили живот Њоњу - сада тражи дом јер ће га на улици убити (ФОТО)
ПРИБОЈ: Брутално насиље догодило се у непосредној близини једне ветеринарске амбуланте у Прибоју када је за сада непознати починилац, према речима очевидаца, брутално изударао пса.
- Мирног, доброћудног пса по имену Њоњо, који је дане проводио испред амбуланте где је налазио храну и бригу, човек је крвнички изударао мотком по глави и телу. Пас је миран и није никога дирао.. Човек чији је идентитет нам је познат пришао је и ударио га јако у главу мотком након чега је пас изгубио свест. Онда је у том стању крвнички тукао пса и мислио је да га је убио и отишао је и бацио исту ту мотку у реку Лим. Очевидци су све то видели и сведоцили, била је и полиција. Зелим за овај злоцин цела Србија да сазна и за тог зликовца, кажу за РИНУ активисти из Прибоја који су пронашли пса и збринули га.
Њоњо је био у критичном стању. Ветеринари су се борили за његов живот и није се знало да ли ће преживети. Професионалци су дали све од себе да га спасу и на сву срећу успели у томе. Наши саговорници још једном истићу да напад није био чин одбране, нити случајан ударац и наглашавају да је то било свирепо и свесно пребијање из зле намере, из немоћи, из поремећеног ума.
- Каква особа је способна да крвнички удара недужно биће које никоме ништа није учинило? Ако је данас био кадар да убије пса, шта сутра може урадити човеку? Зато позивамо надлежне органе да хитно реагују, истраже и пронађу починиоца. Овај злочин не сме остати некажњен, кажу наши саговорници.
Након бриге и пажње пас Њоњо данас би требало да изађе из стационара и нема где да иде. На улици за њега нема живота – тамо га чека опасност и онај исти монструм који је већ једном покушао да га убије.
- Њоњо је млад, око 2 године, кастриран и велика добрица. Сада му је потребна наша помоћ – макар привремени смештај на неколико дана, а оно што највише заслужује јесте топао и сигуран дом. Молимо вас – ако можете да му пружите кров над главом, јавите се одмах. Не дозволимо да након свега што је преживео, поново буде осуђен на патњу, поручили су активисти.
РИНА