АРНАУТОВИЋ ПРЕД МЕЧЕВЕ У ДРЕСУ СА ДРЖАВНИМ ГРБОМ: "Да сам савршен, играо бих за Реал Мадрид"
Аустријски репрезентативац Марко Арнаутовић говорио је о разним темама пред мечеве у дресу са државним грбом.
Арнаутовића није било у саставу Црвене звезде за дуел са Напретком (3:0), па је имао довољно времена да се спреми за сусрете у квалификацијама за Мундијал.
Марку фале три гола да се изједначи са Тонијем Полстером на вечној листи у репрезентацији Аустрије.
Између осталог, говорио је о својој агресивности кад се нађе у прилици за постизање поготка.
"Увек сам агресиван када сам испред гола. То се деси у том тренутку и то је нешто што ми недостаје. Нисам савршен. Да сам савршен, био бих у Реал Мадриду као Давид (Алаба прим.аут)", рекао је Арнаутовић.
Хари Кејн, на пример, увек пласира лопту у завршници.
"Зато је Хари Кејн – Хари Кејн. А ја сам ја. Наравно. И у мојим годинама, са 36, још увек може да се учи", истакао је Марко.
Аустрију очекују мечеви са Сан Марином и Румунијом.