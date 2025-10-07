Дејан Томашевић главни кандидат за председника ОКС!
Дејан Томашевић, некадашњи кошаркашки репрезентативац Југославије и Србије и Црне Горе, главни је кандидат за место председника Олимпијског комитета Србије, сазнаје Спорт клуб.
Избори би требало да се одрже најкасније до краја 2025. године.
бившем кошаркашу Црвене звезде, Партизана, Будућности, ТАУ Керамике, Валенсије, Панатинаикоса и ПАОК-а, а данас народном посланику и члану владајуће Српске напредне странке, понуђена је ова функција.
Томашевић је био потпредседник и генерални секретар Кошаркашког савеза Србије, као и кандидат за председника ФИБА Европе.
Сада је само на Томашевићу да ли ће да је прихвати. Одлука је донета у самом државном врху и јасно је да ће уколико Томашевић прихвати позив, гласање бити само формалност, јер нико неће и не сме да се супротстави оваквој одлуци.
Према кодеску Међународног олимпијског комитета строго је забрањено мешање политике у спорту, али ко у Лозани може да пропише шта ће да се ради у Србији. Наравно на крају ће да буде да је све чисто спортска прича, јер ће подршка Дејану Томашевићу, у случају да прихвати кандидатуру, бити једногласна.
Функцију председника Олимпијског комитета Србије обавља Божидар Маљковић још од 9. маја 2017. године. Избори са нове органе требало је да се одрже најкасније почетком ове године, али према признању Маљковића то се није догодило због инсистирања државног врха о чему је Спорт клуб већ писао. На адресу свих гранских савеза је 5. фебруара стигло писмо следеће садржине.
„Поштовани, овим вас обавештавам да се изборни процес у Олимпијском комитету Србије одлаже до даљњег, на инсистирање државног врха Републике Србије.
Такође Вас обавештавам да повлачим своју кандидатуру за Председника ОКС, С поштовањем
Божидар Маљковић, Председник“
Избори нису одржани, а онда је „због нестабилне политичке ситуације у земљи“ Олимпијски комитет Србије затражио од Међународног олимпијског комитета да се избори пролонгирају и одрже најкасније до краја 2025. године. Добили су одобрење, а Маљковић је наставио да обавља функцију председника као да се ништа није десило.
Ни сада нико не говори о изборима, иако је остало мање од три месеца до краја године. Очекује се да ће сада када се зна да је Томашевић први кандидат за председника, коначно покренути изборни процес.
Уколико се деси да Томашевић буде изабран на место председника биће то наставак традиције да је неко из кошаркашког света на челу ОКС. Пре Маљковића, први човек ОКС је од 2009. до 2017. године био Владе Дивац.