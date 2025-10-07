Распоред сахрана за среду, 8. октобар
07.10.2025. 14:57 14:59
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Сања (Синиша) Милојковић, 1975, у 09.45,
Радојка (Никола) Мајкић, 1951, испраћај, у 11.15,
Вукосава (Живко) Цуцак, 1936, у 12.00,
Смиља (Младен) Обрадовић, 1947, у 12.45,
Костадинка (Казме) Борић, 1939, у 13.30,
Љиљана (Драган) Марковић, 1950, у 14.15,
Лазар (Јене) Дурошка, 1967, у 15.00.
На Реформаторском гробљу у Руменки:
Карло (Драго) Медер, 1952, у 13.00.
На Доњем новом гробљу у Футогу:
Аница (Милан) Ритер, 1953 у 13.00.
На Централном гробљу у Футогу:
Бранко (Јово) Качавенда, 1952, у 15.00.
На гробљу у Степановићеву:
Невенка (Ристо) Носовић, 1937 у 13.00.
На Новом гробљу у Петроварадину:
Бранислав (Сава) Гербеш, 1948, у 13.00.