Распоред сахрана за среду, 8. октобар

07.10.2025. 14:57
Дневник
Дневник
Фото: Dnevnik (arhiva)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Сања (Синиша) Милојковић, 1975, у 09.45,

Радојка (Никола) Мајкић, 1951, испраћај, у 11.15,

Вукосава (Живко) Цуцак, 1936, у 12.00,

Смиља (Младен) Обрадовић, 1947, у 12.45,

Костадинка (Казме) Борић, 1939, у 13.30,

Љиљана (Драган) Марковић, 1950, у 14.15,

Лазар (Јене) Дурошка, 1967, у 15.00.  

На Реформаторском гробљу у Руменки: 

Карло (Драго) Медер, 1952, у 13.00.

На Доњем новом гробљу у Футогу: 

Аница (Милан) Ритер, 1953 у 13.00.

На Централном гробљу у Футогу: 

Бранко (Јово) Качавенда, 1952, у 15.00.

На гробљу у Степановићеву: 

Невенка (Ристо) Носовић, 1937 у 13.00.

На Новом гробљу у Петроварадину: 

Бранислав (Сава) Гербеш, 1948, у 13.00.

распоред сахрана
Дневник
Дневник
Нови Сад
