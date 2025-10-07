ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Овакав почетак Студента се не памти, преокретом у Шајкашу забележели осму победу у низу
Борац - Индекс 1:2 (1:0)
ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: 250, судија: Тошић (Н. Сад), стрелци: Марковић у 25. (Борац), Соковић у 48. и Лепојевић у 53. минуту (Индекс). Жути картони: Ђуричић, Ракић, Павловић, Зељковић, Топић (Борац), Бобар, Ренић, Вујовић, Максић, Ивановић, Дунђерски (Индекс). Цр. картон: Ђуричић (Борац).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић, Штефек, Топић, Великић, Ракић (Максимовић), Павловић (Алексић), Бановић, Марковић, Торбица, Бугарин.
ИНДЕКС: Војводић, Вујовић, Петровић (Алимпић, Томић), Дунђерски, Ренић (Радаковић), Бобар, Соковић (Ивановић), Максић, Лепојевић, Зељковић, Продановић.
Не памти се овакав почетак Индекса у Војвођанској лиги. Забележили су студенти и осму победу, овога пута на врућем терену у Шајкашу.
Већ у шестом минуту Ренић је извео корнер са десне стране, играч Борца захватио је лопту руком и судија је показао на белу тачку, а голман Петровић прочитао је шут Максића.
У 25. минуту лепа акција Шајкашана: набачену лопту Торбица је главом проследио до Вање Марковића који је утрчао иза леђа одбране Индекса и преварио Војводића.
Ђуричић је направио велику грешку у 45. минуту када је начинио фаул и добио други жути картон. У другом делу - преокрет. У 48. минуту Петровић је прошао по десној страни и упутио лопту испред гола, на правом месту био је Немања Соковић.
У 53. минуту Вујовић је центрирао, Лука Лепојевић је скочио и главом постигао погодак.
Слога - ТСК 5:0 (3:0)
ТЕМЕРИН: Стадион ФК Слоге, гледалаца: 500, судија: Јуришић (Нови Сад), стрелци: Шавија у 8. и 78, Пастор са пенала у 31, Зечак у 43. и Радонић у 52. минуту. Жути картони: Мијаиловић (Слога), Остојић, Ковачевић (ТСК).
СЛОГА: Пајфер, Ђокић, Томић, Ђ. Пролић (Бисерчић), Мијаиловић (Гогић), Зечак (Принц), Пастор (Касаповић), Ћиковић, Радонић (Рађеновић), Грујић, Шавија.
ТСК: Вуковић, Лахош (Мишељић), Јовишић, Ковачевић, Марић, Пуповац, В. Кнежевић (Васић), Ратић (Марковић), Остојић, А. Кнежевић, Томић.
У локалном темеринском дербију Слога је била много боља. У осмом минуту Лазар Шавија искористио је слабу интервенцију противничког голмана, сачекао је лопту и погодио празан гол.
У 32. минуту у казненом простору срушан је центарфор Марић и судија је показао на белу тачку. Прецизан је био Роберт Пастор.
Прелеп гол постигао је Борис Зечак у 43. минуту. Извео је корнер са леве стране десном ногом и лопта је директо ушла у гол под пречку. У 52. минуту Душан Радонић је одлично проигран од Марића и из близине је погодио мрежу.
Свој други гол Шавија је постигао као на малом фудбалу: сачекао је лопту која је упућена по земљи на другој стативи и спровео је у мрежу.
Јадран - Срем 3:0 (2:0)
ГОЛУБИНЦИ: Стадион Јадрана, гледалаца: 100, судија: Радић (Ириг), стрелци: Трапић у 13. и 63. и Петровић у 15. минуту. Жути картони: Писар, Секулић, Делић (Јадран), Цветковић, Бјелобрк, Матић (Срем).
ЈАДРАН: Јовишић, Пејић, Секулић (Максимовић), Писар, Петровић (Бељић), Трапић (Ромац), Делић (Радмиловић), Михајловић, Цекић, Живановић (Илић), Матић.
СРЕМ: Јагодић, Средојевић (Миливојевић), Богојевић, Пајковић, Милинковић, Вујасиновић, Цветковић, Булат (Комазец), Бјелобрк (Матић), Рогановић, Ранчић (Бежановић).
Припремио: М. Ковачевић