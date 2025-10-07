overcast clouds
12°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Овакав почетак Студента се не памти, преокретом у Шајкашу забележели осму победу у низу

07.10.2025. 10:13 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ Youtube/ FSV

Борац - Индекс 1:2 (1:0)

ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: 250, судија: Тошић (Н. Сад), стрелци: Марковић у 25. (Борац), Соковић у 48. и Лепојевић у 53. минуту (Индекс). Жути картони: Ђуричић, Ракић, Павловић, Зељковић, Топић (Борац), Бобар, Ренић, Вујовић, Максић, Ивановић, Дунђерски (Индекс). Цр. картон: Ђуричић (Борац). 

БОРАЦ: Петровић, Ђуричић, Штефек, Топић, Великић, Ракић (Максимовић), Павловић (Алексић), Бановић, Марковић, Торбица, Бугарин.

ИНДЕКС: Војводић, Вујовић, Петровић (Алимпић, Томић), Дунђерски, Ренић (Радаковић), Бобар, Соковић (Ивановић), Максић, Лепојевић, Зељковић, Продановић. 

Не памти се овакав почетак Индекса у Војвођанској лиги. Забележили су студенти и осму победу, овога пута на врућем терену у Шајкашу.

Већ у шестом минуту Ренић је извео корнер са десне стране, играч Борца захватио је лопту руком и судија је показао на белу тачку, а голман Петровић прочитао је шут Максића.

 У 25. минуту лепа акција Шајкашана: набачену лопту Торбица је главом проследио до Вање Марковића који је утрчао иза леђа одбране Индекса и преварио Војводића. 

Ђуричић је направио велику грешку у 45. минуту када је начинио фаул и добио други жути картон. У другом делу - преокрет. У 48. минуту Петровић је прошао по десној страни и упутио лопту испред гола, на правом месту био је Немања Соковић. 

У 53. минуту Вујовић је центрирао, Лука Лепојевић је скочио и главом постигао погодак. 



Фудбалски резултати и пласман

Резултати

Утакмица Резултат
Борац – Индекс 1:2
Подунавац – ЛСК 1:0
Доњи Срем – Раднички (Ш) 8:1
Слога – ТСК 5:0
Јадран – Срем 3:0
Раднички – Шумар 3:2
Дунав – Хајдук 0:1
Јединство – Фрушкогорски партизан 0:0

Табела

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1 Индекс 8 8 0 0 19:8 24
2 Раднич. (НП) 8 5 2 1 18:4 17
3 Хајдук (Б) 8 5 2 1 17:9 17
4 Доњи Срем 8 5 1 2 23:6 16
5 Слога (Т) 8 5 1 2 16:10 16
6 Јадран 8 5 1 2 13:8 16
7 Борац (Ш) 8 4 2 2 10:7 14
8 Подунавац 8 4 2 2 10:9 14
9 Шумар 8 3 1 4 11:8 10
10 Дунав 8 2 2 4 8:12 8
11 Фр. партизан 8 2 2 4 6:12 8
12 Срем (СМ) 8 1 3 4 9:13 6
13 ТСК 8 1 1 6 8:18 4
14 Раднич. (Ш) 8 1 1 6 7:28 4
15 ЛСК 8 0 3 5 5:14 3
16 Јединс. (Р) 8 0 2 6 4:18 2

Слога - ТСК 5:0 (3:0)

ТЕМЕРИН: Стадион ФК Слоге, гледалаца: 500, судија: Јуришић (Нови Сад), стрелци: Шавија у 8. и 78, Пастор са пенала у 31, Зечак у 43. и Радонић у 52. минуту. Жути картони: Мијаиловић (Слога), Остојић, Ковачевић (ТСК).

СЛОГА: Пајфер, Ђокић, Томић, Ђ. Пролић (Бисерчић), Мијаиловић (Гогић), Зечак (Принц), Пастор (Касаповић), Ћиковић, Радонић (Рађеновић), Грујић, Шавија. 

ТСК: Вуковић, Лахош (Мишељић), Јовишић, Ковачевић, Марић, Пуповац, В. Кнежевић (Васић), Ратић (Марковић), Остојић, А. Кнежевић, Томић. 

У локалном темеринском дербију Слога је била много боља. У осмом минуту Лазар Шавија искористио је слабу интервенцију противничког голмана, сачекао је лопту и погодио празан гол.

 У 32. минуту у казненом простору срушан је центарфор Марић и судија је показао на белу тачку. Прецизан је био Роберт Пастор.

Прелеп гол постигао је Борис Зечак у 43. минуту. Извео је корнер са леве стране десном ногом и лопта је директо ушла у гол под пречку. У 52. минуту Душан Радонић је одлично проигран од Марића и из близине је погодио мрежу. 

Свој други гол Шавија је постигао као на малом фудбалу: сачекао је лопту која је упућена по земљи на другој стативи и спровео је у мрежу.

Јадран - Срем 3:0 (2:0)

ГОЛУБИНЦИ: Стадион  Јадрана, гледалаца: 100, судија: Радић (Ириг), стрелци: Трапић у 13. и 63. и Петровић у 15. минуту. Жути картони: Писар, Секулић, Делић (Јадран), Цветковић, Бјелобрк, Матић (Срем).

ЈАДРАН: Јовишић, Пејић, Секулић (Максимовић), Писар, Петровић (Бељић), Трапић (Ромац), Делић (Радмиловић), Михајловић, Цекић, Живановић (Илић), Матић. 

СРЕМ: Јагодић, Средојевић (Миливојевић), Богојевић, Пајковић, Милинковић, Вујасиновић, Цветковић, Булат (Комазец), Бјелобрк (Матић), Рогановић, Ранчић (Бежановић). 

Припремио: М. Ковачевић

мале лиге војвођанска лига југ фк индекс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај