MARIALY PACHECO TRIO НА НОВОСАДСКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ Латиноамерички звук који пулсира страшћу и слободом импровизације

Својим препознатљивим спојем кубанских корена, латиноамеричких ритмова и савремене џез интерпретације, овај трио доноси освежавајући и иновативан звук који истовремено чува традицију и отвара врата новим музичким хоризонтима.

Reload – пројекат који спаја традицију и савременост

Звук актуелног пројекта и албума Релоад представља ново и јединствено поглавље у стваралаштву пијанисткиње и композиторке Marialy Pacheco. Сама уметница истиче да је од почетка компоновања знала да ће састав бенда бити кључан у њеним музичким визијама. Зато је окупила блиске пријатеље и колеге из Колумбије басисту Juana Camilo Villu и бубњара Miguela Altamara, музичаре који савршено разумеју њен звук и са којима дели заједничко културно наслеђе.

- Како бих сачувала аутентичан латиноамерички дух и истовремено створила нешто свеже и другачије, било ми је важно да радим са људима који не само да су изузетни музичари, већ и доносе сопствену културу, ритмове и енергију у моје композиције - објашњава Marialy. - Резултат тог сусрета јесте музика која пулсира страшћу, топлином и слободом импровизације, а која публици пружа прилику да доживи латино џез у потпуно новом облику.

Фото: промо

Новосадски џез фестивал Вишеструка добитница Греми награде Dee Dee Bridgewater, легендарни Бил Еванс, затим један од највећих виртуоза џез гитаре на свету Bireli Lagrene, једна од најистакнутијих фигура савременог латино џеза Marialy Pacheco, као и један од најиновативнијих музичара своје генерације Aydin Esen, заједно са једним од најстаријих оркестара на свету, Биг бендом РТВ Словенија, стижу у Нови Сад на овогодишње, 27 по реду издање Новосадског џез фестивала. Наступи џез великана одржаће се од 10. до 12. октобра на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, у продукцији Културног центра Новог Сада.

Juan Camilo Villa на бас гитари

Рођен 1983. године у Баранкиљи у Колумбији, Villa је музичку каријеру започео већ са десет година у локалној школи. Први велики искорак догодио се 2002. године, када је са бендом Latin Sampling отпутовао у Немачку на међународни фестивал младих џез састава Jugend Jazzt, где је освојио прво место. Годину дана касније уписао је Музички универзитет у Есену, где је бас изабрао за свој главни инструмент. Његов таленат брзо га је лансирао на немачку и међународну џез сцену, омогућивши му сарадњу са бројним значајним уметницима. Од 2013. године стални је басиста Marialy Pacheco trija и један од стубова њеног аутентичног звука.

Miguel Altamar на бубњевима

Такође рођен у Баранкиљи, на северу Колумбије, Miguel Altamar поникао је у средини богатој тропском музиком и спојем различитих културних утицаја као што су афрички, европски и предколумбовски. Темељно је проучавао традиционалне ритмове и удараљке карипског и пацифичког приобаља, посебно музику Паленqуе. Након тога, своје знање је проширио у Европи, где се бавио џезом, поп музиком и класичним пројектима. Сарадње са уметницима попут Maxa Mutzkea, Flo Mege i Ivy Quainoo, као и ангажмани са Бременским барокним оркестром и Немачким театром у Гетингену, доказ су његове свестраности. Од 2020. године стални је члан трија Marialy Pacheco.

Улазнице скоро распродате Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Своје улазнице можете обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.

Фото: промо

Marialy Pacheco – клавир и композиције

Кубанска пијанисткиња и композиторка, једина жена која је до сада освојила престижну награду Montreux Solo Piano Competition, позната је по свом виртуозитету и способности да споји различите музичке традиције у хармоничну целину. Њена музика одликује се снажним ритмичким пулсирањем, богатим хармонијама и емоционалном снагом која осваја публику широм света. Пројекат Reload само је наставак њеног дугог пута који води од Хаване, преко Европе, па све до највећих џез бина данашњице.

Музика која осваја публику

Наступ Marialy Pacheco trija на Новосадском џез фестивалу доноси више од самог концерта. То је сусрет култура, традиција и савременог стваралаштва. Публика ће имати прилику да ужива у енергији и виртуозитету који долази из Латинске Америке, али и у уметничком изразу који је универзалан и разумљив свакоме. Њихова музика не познаје границе, већ гради мостове између континената и генерација. За новосадску публику, овај концерт представља посебну прилику да чује трио који на сцени комбинује страст, искуство и импровизацију, стварајући музику која се не понавља, већ сваки пут изнова доноси ново искуство.