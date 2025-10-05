ВРХУНСКИ САКСОФОНИСТА И ЊЕГОВ БЕНД НА НОВОСАДСКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ Виртуозне импровизације и неисцрпна енергија Била Еванса
Када се говори о музичарима који померају границе џеза Бил Еванс заузима посебно место.
Ове године Новосадски џез фестивал има част да угости овог реномираног саксофонисту и композитора, који ће наступити на главној фестивалској бини у Новом Саду 11. октобра од 22 часа. Публику очекује вече препуно виртуозне импровизације, несвакидашњих аранжмана и неисцрпне енергије коју доноси један од најинвентивнијих уметника савременог џеза.
Бил Еванс већ више од три и по деценије гради богатy и разноврсну каријеру. Његова музика, истовремено савремена и укорењена у традицији, описује се речима попут „мајестозна“, „инвентивна“ и „увек на ивици новог“. Иако увек спреман на експеримент, Евансова музика поседује препознатљиву топлину и непосредност, због које му публика остаје верна већ деценијама. Његов звук саксофона краси способност да буде и нежан и експлозиван, а сваки концерт доноси ново искуство како за њега, тако и за слушаоце.
Више од три деценије врхунског стваралаштва
Током каријере Бил Еванс објавио је чак 27 соло албума, од којих су многи добили хвалоспеве критике и публике широм света. Његова дискографија осликава неустрашив дух уметника који не пристаје на компромисе и увек трага за новим изразима. Два пута номинован за престижну награду Греми, Еванс је својим радом доказао да уме да споји највиши уметнички ниво са универзалном привлачношћу музике.
Његово име се још од осамдесетих повезује са највећим џез величинама. Свирао је са легендарним Мајлсом Дејвисом, сарађивао са Хербијем Хенкоком и развијао пројекте попут „Soulgrass“ који су спајали џез са елементима фанка, рока и блуграсса. Овај радознали дух и даље га води ка новим сарадњама и идејама, па тако сваки његов наступ делује свеж и узбудљив, без обзира на богату биографију иза њега.
Бенд из снова
За новосадски концерт Еванс долази са бендом који представља праву „all-star“ поставу. На бубњевима је Дејв Векл, музичар који је уврштен у Дворану славних часописа Modern Drummer и проглашен једним од 25 најбољих бубњара свих времена. Његова сарадња са Евансом траје већ преко 25 година, а публика га памти и по раду са Чик Кореом, као и по бројним соло пројектима. Векл је својим стилом обликовао генерације бубњара, а његова енергија и прецизност чине концерт посебним искуством.
На клавијатурама је Стив Вајнгарт, један од најтраженијих музичара са сцене Лос Анђелеса. Сарађивао је са именима као што су Чака Кан, Стенли Кларк, Виктор Вутен и Дејвид Санборн. Еванс га описује као музичара невероватне енергије и креативности, истичући да заједничко музицирање увек прераста у нешто посебно и неочекивано.
Посебна атракција за европску публику је басиста Џими Ерл, који први пут након више од две деценије креће на европску турнеју. Његово име је синоним за виртуозност и иновативност на басу, а сарађивао је са великанима попут Чик Кореје, Стенлија Кларка и Робена Форда. Еванс и Векл сматрају га једним од најузбудљивијих басиста данашњице, па је његов долазак права реткост и привилегија за све љубитеље џеза.
Нова поглавља и албуми
Бил Еванс непрестано ради на новим пројектима. Његов последњи студијски албум “Who I Am” објављен је током лета 2024. године, а већ почетком лета 2025. публика може да очекује концертно издање “Who I Am Live”. Ови албуми представљају ново поглавље у његовом стваралаштву, потврђујући да после више од 35 година на сцени и даље има много тога да каже.
Захваљујући неисцрпној енергији и посвећености, Еванс окупља глобалну публику која расте из године у годину. Његови концерти нису само музички догађаји, већ и прилика да публика присуствује посебном тренутку стварања музике на лицу места, у непоновљивом споју импровизације и колективне енергије бенда.
Џез спектакл у Новом Саду
Наступ Била Еванса на Новосадском џез фестивалу биће један од врхунаца овогодишњег програма. Публику очекује вече у којем ће саксофон, бубњеви, бас и клавијатуре причати заједнички језик музике, преносећи емоције и страст које превазилазе све границе. Еванс и његов бенд донеће дух најзначајнијих светских џез сцена право у срце Новог Сада, потврђујући да је музика универзални језик којим се најлепше комуницира.
За љубитеље џеза, ово је прилика која се не пропушта – јер Бил Еванс и његови сарадници гарантују концерт који ће се дуго памтити.
А.Брзак