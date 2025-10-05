СНЕГ ПРЕКРИО ПЛАНИНЕ У СЛОВЕНИЈИ Издато наранџасто упозорење за ове делове земље (ФОТО)
Словеначке планине и брда погодиле су прве обилне снежне падавине ове јесени, објавила је РТВ Словенија.
Према подацима Словеначке агенције за животну средину (Арсо), до 7 сати ујутру на Вогелу је пало 15 центиметара снега, а на Вршичу 11 центиметара.
Снежне падавине ће се наставити до поподнева, када би у планинским пределима могло пасти око пола метра снега.
Након привременог отопљења, изражен хладни фронт је у раним јутарњим сатима стигао до Словеније. У почетку је снег падао само на највишим врховима, али сада снег пада и у нижим пределима.
Према прогнози, у наредним сатима, с продором хладног ваздуха, киша у неким пределима може прећи у снег, а граница снежних падавина може локално пасти испод 800 метара надморске висине, па би у неким нижим пределима могло пасти и неколико центиметара снега. Пошто је дрвеће још лиснато, постоји опасност од снежних наноса, јавља Метеоинфо Словенија.
Граница снежних падавина биће између 700 и 1.000 метара надморске висине, посебно у Нотрањској, могуће је да се спусти и ниже. Између 700 и 1.000 метара надморске висине може пасти до 10 центиметара влажног снега, а више од 20 до 40 центиметара. Постоји могућност да неке пределе захвати и снежна мећава, предвиђа Арсо.
Због проласка циклона са израженим хладним фронтом, Арсо је за недељу издао наранџасто упозорење за западне и југозападне делове Словеније. Прогнозирају се обилне падавине са дуготрајним пљусковима, јаким ветром и снегом. У Випавском крају и словеначкој Истри вероватне су и поплаве кишних вода и водотокова.
За југозападни део земље издато је наранџасто упозорење на опасност од ветра до вечери због кише, снега и ветра, а наранџасто упозорење је на снази и за северозападни део Словеније због снега. За преостале делове земље на снази је жуто упозорење због падавина и ветра.
Због обилних пљускова у Випавском крају и у словеначкој Истри, сутра се очекују поплаве због брзог пораста бујичних водотока и мањих река, које такође могу да се излију.
Према прогнози, на Приморју ће дувати јака бура, која ће у ударима достићи брзину између 100 и 120 километара на сат. Најизраженија ће бити у подручју Крашког руба, у Илирско-бистричкој регији и у словеначкој Истри.