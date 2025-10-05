light rain
(ВИДЕО, ФОТО) АПОКАЛИПТИЧНЕ СЦЕНЕ У БУГАРСКОЈ, ВОДА НОСИ СВЕ ПРЕД СОБОМ Потопљено популарно балканско летовалиште РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ

05.10.2025. 09:47 10:07
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
комбо
Фото: принтскрин/ x @Top_Disaster

Бугарска се суочава са апокалиптичним поплавама у којима је више људи погинуло.

На снимцима са лица места види се како бујице носе аутомобиле, а полиција и жандармерија су распоређене у критичним местима. Са друге стране, Словенија се налази на удару мећаве, а током дана се очекује више падавина.

Четврта жртва поплава у области туристичког насеља Елените у Бугарској откривена је синоћ, рекао је директор Регионалне дирекције Министарства унутрашњих послова у Бургасу, виши комесар Владимир Маринов.

- Добили смо упозорење од руског држављанина који је рекао да је данас стигао из Русије након што није могао да контактира своју супругу. Породица поседује вилу у месту Елените, у делу где је количина воде била највећа - изјавио је Маринов, преноси агенција БТА.

Како се наводи, он је отишао на лице места и показао локацију куце тиму који је спроводио операције чишцења. Пронађено је тело његове супруге, жене старе 58 година. Тело је било затрпано блатом и рушевинама које је носио снажан поплавни талас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

- Уследиће преглед тела, уз процедуралне и истражне радње. На дојаву је одмах реаговано. Ово је четврти смртни случај. Биће одређен судско-медицински преглед како би се утврдио узрок смрти - рекао је Маринов.

Раније данас, БТА је пренела да се ситуација у летовалишту Елените и ширем подручју Бургаса, на југоистоку Бугарске, полако враћа у нормалу након разорног поплавног таласа који је погодио ово бугарско одмаралиште.

Током претходне ноћи, тимови Службе за противпожарну безбедност и заштиту становништва, заједно са јединицама полиције и жандармерије, остали су распоређени у том подручју да би обезбедили сигурност становника и туриста који су били евакуисани.

бугарска
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Свет
