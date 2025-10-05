СПЕЦИФИЧАН И АТРАКТИВАН НАЧИН ЗА АФИРМАЦИЈУ ПИЋА БОГОВА У СЛОВЕНИЈИ Винска краљица промотер вина из целе државе
Винарству и винима на Међународном пољопривредно-прехрамбеном сајму АГРА у Горњој Радгони у Словенији одувек је продавана заслужено велика пажња.
Осим што се више од пола века у склопу АГРЕ оцењују вина, а само на овогодишњем оцењивању 63. издања те највеће и најважније пољопривредне сајамске манифестације у Словенији учествовало је 145 винарија са 550 узорака из Словеније, Хрватске, Аустрије, Чешке и Португалије, једна од сајамских хала специјално је уређена и опремљена за излагање бутеља и организовање дегустација у њој. Испред хале која носи назив Вински храм посађен је изданак - потомак најстарије лозе на свету која се налази на мариборском Ленту, жаметовке или модре кавчине, како је још зову, а који редовно доноси род.
У подршци виноградарству и винарству Помурски сајам отишао је корак даље тако што је 1996. године, када је и посађен изданак најстарије лозе код улаза у Вински храм, осмислио специфичан и атрактиван пројекат – избор винске краљице Словеније, која има активну улогу у афирмацији производње и културе пијења вина. Како кажу у Помурском сајму, Винска краљица Словеније је круна словеначког вина и амбасадорка словеначког туризма и културне баштине. Представник је виноградарских региона и државе Словеније као врхунске винородне дестинације.
У земљи и иностранству брине се за привлачење нових љубитеља словеначких вина и ширење винске културе. Помурски сајам се стара за препознатљив стајлинг винске краљице тако што се свакој од њих креира посебна хаљина са препознатљивим симболима лозе, вина, грожђа, а спонозори за аутомобил који им је на располагању док су на трону да би могле да стигну до дестинација у којима се одвијају манифестације у вези са вином, гастрономијом и етнолошком баштином, којих годишње буде и више од стотину.
Неке од њих се одржавају управо на сајму пољопривреде, тако су посетиоци овогодишње АГРЕ на делу могли видети актуелну, 28. винску краљицу Словеније Нину Поланец. Током сајма од 23. до 28. августа она је имала пуне руке посла, од вођења дегустација у Винском храму, којој су присуствовали и чланови Друштва аграрних новинара из Србије које годинама долазе на АГРУ захваљујући Помурском сајму и овог пута српском Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, до других бројних протоколарних обавеза.
Нина Поланец је девојка из села Јабланце у општини Дуплек код Марибора. Потиче из виноградарске породице, али како наглашава, из породице која је почела да се бави виноградарством тек пре 10 година, преузевши фарму, и сада гради винарију, која ће према њеним очекивањима ускоро бити у функцији, што сматра инвестицијом за сопствену будућност, јер је одлучила да живи и ствара код куће на селу. И признаје да јој је бити винска краљица Словеније била велика жеља.
– То је била једна од мојих жеља из тинејџерских година, на почетку, када смо преузели фарму – каже Нина Поланец. – Нисам тада била одушевљена тим потезом породице, само сам мислила шта ћу да радим на фарми, али некако се све променило и почела сам да прижељкујем ту титулу. Та жеља је расла годинама у мени и искористила сам лане последњу шансу да се пријавим и тако сам је испунила.
Објашњава да је задатак винске краљице Словеније да шири културу пијења вина, едукује људе да вино није само алкохолно пиће, него више од тога. Како каже, то је труд виноградара који ради током целе године да би могао да убере здраво грожђе и од њега произведе врхунско вино.
Каже да са титулом винске краљице иду под руку и многе привилегије. Доста путује, посећује места широм Словеније, упознаје много нових људи и проба много нових вина.
– Суштина винске краљице Словеније је да заиста прошири видике током године у којој носи титулу. Мој мандат траје годину дана. Нова почиње да се бира око Мартинова, празника виноградара – истиче Нина Поланец.
Према пропозицијама које је установио сајам, винска краљица Словеније бира се сваке године путем јавног конкурса. Девојке које се кандидују морају доказати љубав према виноградарској традицији, мотивацију и знање да могу ширити културу узгоја, неге и конзумације вина било где у свету. Морају поседовати и показати и пуно општег знања, а посебно оног које се односи на виноградарство и винарство, као и вештину да тачно и лепо опишу вино. Пред комисијом, у чијем саставу су представници спонзора, медија, винара и носилаца пројекта, Помурског сајма, кандидаткиње одговарају на више од 30 питања.
Ту су општа питања о Европској унији, Словенији, о винородним подручјима у њиховој домовини, о винским сортама грожђа, винима, о слагању вина и хране. Морају вина Словеније и себе да представе на матерњем и страном језику тако да убеде комисију да гласа за њих. Избор се одвија крајем октобра или почетком новембра, а устоличење, односно крунисање буде почетком јануара најчешће у хотелу „Радин“ у Раденцима, у близини Горње Радгоне.
Сајам се постарао и за друге елементе визуелног идентитета винских краљица. Трон у Винском храму уметничко је дело. Његов аутор је познати словеначки архитекта Јанез Сухадолц, који је направио и столицу за папу Ивана Павла другог приликом његове посете Љубљани. Док су хаљине уникатне за сваку која понесе титулу, круна је иста и само се носи током „мандата“.
Након истека те племените дужности краљице, девојке мање – више остају у свету вина.