(ВИДЕО, ФОТО) У СУБОТИЦИ ПРИРЕЂЕНА ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА Поводом Светског дана заштите животиња деца сликала омиљене ликове
Удружење одгајивача ситних животиња Суботица организовало је традиционалну манифестацију поводом обележавања Светског дана заштите животиња, која се слави 4. октобра.
Ове године реч је о јубиларној, 14. изложби дечјих ликовних радова.
Како је за наш лист истакао Марко Шарчевић, председник Удружења за одгајивача ситних животиња Суботица, манифестација је већ постала препознатљива у граду.
-Ово је сада већ, ево, традиционална, 14. пут организујемо ову манифестацију- рекао је Шарчевић и додао да је покровитељ догађаја Град Суботица, који их у овом раду максимално подржава.
Конкурс на тему “Са човеком животиње и природу” послат је у све основне школе у граду, а одзив је, како наводи наш саговорник, био изузетан.
-Ту је учешће узело 11 основних школа, које су послале своје радове, које смо ми адекватно и наградили - истакао је наш саговорник.
Како би изложба била прегледнија, организатори су одлучили да свака школа пошаље по три рада, а стручни жири је затим одредио три најбоље пласирана места.
-Изложено је, пошто смо мало ту одредили, да не свака школа шаље много радова, од сваке школе је по три рада послала и које смо ми као стручни жири одредили, три првопласирана места - објаснио је представник удружења.
На крају је упутио поруку свим грађанима поводом Светског дана заштите животиња.
-Наша је порука да је ту где се лепо дружимо, да једноставно чувамо природу и животиње, које нама исказују на сваком месту ту помоћ - закључио је Шаћет.
Манифестација је још један пример како се кроз креативност и ангажованост најмлађих могу промовисати важне вредности заштите животне средине и одговорног односа према животињама.