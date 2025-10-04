overcast clouds
10°C
04.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО, ФОТО) У СУБОТИЦИ ПРИРЕЂЕНА ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА Поводом Светског дана заштите животиња деца сликала омиљене ликове

04.10.2025. 12:58 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник / С. Иршевић
Коментари (0)
комбо
Фото: С. Иршевић

Удружење одгајивача ситних животиња Суботица организовало је традиционалну манифестацију поводом обележавања Светског дана заштите животиња, која се слави 4. октобра.

Ове године реч је о јубиларној, 14. изложби дечјих ликовних радова.

Како је за наш лист истакао Марко Шарчевић, председник  Удружења за одгајивача ситних животиња Суботица, манифестација је већ постала препознатљива у граду.

-Ово је сада већ, ево, традиционална, 14. пут организујемо ову манифестацију- рекао је Шарчевић и додао да је покровитељ догађаја Град Суботица, који их у овом раду максимално подржава.

из
Фото: С. Иршевић

Конкурс на тему “Са човеком животиње и природу” послат је у све основне школе у граду, а одзив је, како наводи наш саговорник, био изузетан.

-Ту је учешће узело 11 основних школа, које су послале своје радове, које смо ми адекватно и наградили - истакао је наш саговорник.

из
Фото: С. Иршевић

Како би изложба била прегледнија, организатори су одлучили да свака школа пошаље по три рада, а стручни жири је затим одредио три најбоље пласирана места.

-Изложено је, пошто смо мало ту одредили, да не свака школа шаље много радова, од сваке школе је по три рада послала и које смо ми као стручни жири одредили, три првопласирана места -  објаснио је представник удружења.

из
Фото: С. Иршевић

На крају је упутио поруку свим грађанима поводом Светског дана заштите животиња.

-Наша је порука да је ту где се лепо дружимо, да једноставно чувамо природу и животиње, које нама исказују на сваком месту ту помоћ - закључио је Шаћет.

Манифестација је још један пример како се кроз креативност и ангажованост најмлађих могу промовисати важне вредности заштите животне средине и одговорног односа према животињама.​​​​​​​​​​​​​​​​

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

Изложба Суботица
Извор:
Дневник / С. Иршевић
Пише:
Дневник
Војводина Бачка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај