overcast clouds
8°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РУКОМЕТАШИ ВОШЕ СЛАВИЛИ У АРАНЂЕЛОВЦУ: Војин Чабрило двоцифрен

03.10.2025. 20:42 20:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Vojin Čabrilo blistao u Aranđelovcu/RK Vojvodina

Наставили су рукометаши Војводине са низањем победа у АРКУС лиги и у Аранђеловцу.

Чета Владана Матића савладала је Шамот са 44:29 и тако уписала четврту победу у елитном друштву.
 

Војводина је у првом полувремену играла као и у већини претходних, брзо и ефикасно. У тој ефикасности предњачио је српски репрезентативац Вукашин Воркапић који је шпартао по десном крилу и у првих 30 минута постигао шест голова. Оно што такође може да радује Матића је и то што су га саиграчи пратили и чак девет првотимаца се уз Воркапића уписало у стрелце. 
 

У четвртом минуту другог периода разлика је била двоцифрена (15:25) и постало је јасно да ће бодови пут Српске Атине. Бекови Воше су преузели сцену, у првом реду Војин Чабрило и Југа Еномото и најзаслужнији су за двоцифрени плус. Новосадски рукометаши су мирно привели утакмицу крају и уписали нова два бода. Војин Чабрило проглашен је за МВП -ија сусрета.
 

Српски вицешампион у наредном, петом колу АРКУС лиге дочекују панчевачки Динамо.
В. Гвозденовић 

Шамот - Војводина 29:44 (13:20)
 

АРАНЂЕЛОВАЦ: СРЦ Шумадија, гледалаца: 250. Судије: Цветковић и Николић. Седмерци: Шамот 4 (4), Војводина 2 (2). Искључења: Шамот 6, Војводина 14 минута.
 

ШАМОТ: Гемаљевић, Максовић (9 одбрана), Илић, Крејовић, Спасић 1, Радовановић 3, Мијаиловић 2, Живановић, Змајевић 5, Николић 1, Аврамовић 4, Јеленић 6 (5) Весковић 6, Мирковић 1, Марић, Ђорђевић.
 

ВОЈВОДИНА: Салдатенко (8 одбрана), Диздар (9 одбрана), Мл. Драшко, Воркапић 8 (1), Раденковић 4, Милић 2 (1), Милета 2, Вуковљак, Пушица, Чабрило 10, Рађеновић 2, Срдановић 2, Николић 3, Еномото 6, Предовић 3, Додић 2.
 

рукометаши Рукометаши Војводине рк војводина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
РУКОМЕТАШИ ВОШЕ У ПЕТАК ГОСТУЈУ ШАМОТУ У АРАНЂЕЛОВЦУ (19): Шампион мора да побеђује
аркус лига

РУКОМЕТАШИ ВОШЕ У ПЕТАК ГОСТУЈУ ШАМОТУ У АРАНЂЕЛОВЦУ (19): Шампион мора да побеђује

02.10.2025. 17:11 17:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај