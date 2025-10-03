РУКОМЕТАШИ ВОШЕ СЛАВИЛИ У АРАНЂЕЛОВЦУ: Војин Чабрило двоцифрен
Наставили су рукометаши Војводине са низањем победа у АРКУС лиги и у Аранђеловцу.
Чета Владана Матића савладала је Шамот са 44:29 и тако уписала четврту победу у елитном друштву.
Војводина је у првом полувремену играла као и у већини претходних, брзо и ефикасно. У тој ефикасности предњачио је српски репрезентативац Вукашин Воркапић који је шпартао по десном крилу и у првих 30 минута постигао шест голова. Оно што такође може да радује Матића је и то што су га саиграчи пратили и чак девет првотимаца се уз Воркапића уписало у стрелце.
У четвртом минуту другог периода разлика је била двоцифрена (15:25) и постало је јасно да ће бодови пут Српске Атине. Бекови Воше су преузели сцену, у првом реду Војин Чабрило и Југа Еномото и најзаслужнији су за двоцифрени плус. Новосадски рукометаши су мирно привели утакмицу крају и уписали нова два бода. Војин Чабрило проглашен је за МВП -ија сусрета.
Српски вицешампион у наредном, петом колу АРКУС лиге дочекују панчевачки Динамо.
В. Гвозденовић
Шамот - Војводина 29:44 (13:20)
АРАНЂЕЛОВАЦ: СРЦ Шумадија, гледалаца: 250. Судије: Цветковић и Николић. Седмерци: Шамот 4 (4), Војводина 2 (2). Искључења: Шамот 6, Војводина 14 минута.
ШАМОТ: Гемаљевић, Максовић (9 одбрана), Илић, Крејовић, Спасић 1, Радовановић 3, Мијаиловић 2, Живановић, Змајевић 5, Николић 1, Аврамовић 4, Јеленић 6 (5) Весковић 6, Мирковић 1, Марић, Ђорђевић.
ВОЈВОДИНА: Салдатенко (8 одбрана), Диздар (9 одбрана), Мл. Драшко, Воркапић 8 (1), Раденковић 4, Милић 2 (1), Милета 2, Вуковљак, Пушица, Чабрило 10, Рађеновић 2, Срдановић 2, Николић 3, Еномото 6, Предовић 3, Додић 2.