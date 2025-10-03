Позив навијачима да дођу у што већем броју!
СЛАВЉЕНИК ЧАСТИ Поводом 80. рођендана клуба БЕСПЛАТАН УЛАЗ на утакмицу КОШАРКАША ПАРТИЗАНА И КРКЕ
03.10.2025. 21:20 21:24
Коментари (0)
БЕОГРАД: Кошаркашки клуб Партизан саопштио је данас да ће улаз на утакмицу првог кола АБА лиге против Крке, у понедељак 6. октобра у 18 часова у Арени, бити бесплатан поводом сутрашњег 80. рођендана Партизана.
Поводом 80. рођендана Партизана, КК Партизан је донео одлуку да у првом колу АБА лиге улаз на трибине Београдске арене (Ниво 200 и Ниво 400) буде бесплатан.
Том приликом, власници сезонских улазница имају приоритет да заузму своја места, док ће остали гледаоци попуњавати слободне столице.
Црно-бели у понедељак, 6. октобра, од 18 часова дочекују Крку, а Клуб овим путем позива навијаче да дођу у што већем броју и подрже актуелне шампионе на првом кораку у одбрани титуле регионалног првака, наводи се у клупској објави.