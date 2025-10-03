КАД ЛАЗА КОСТИЋ, ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИН И ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ ПРИЧАЈУ СВОЈЕ ПРИЧЕ Мултимедијални спектакл у Алмашком крају ове суботе
Програм под називом „Лазин сан“ биће одржан у дворишту Улици Златне греде бр. 25. у суботу 4. октобра са почетком у 18.15 часова.
У њему учествују врсни познаваоци живота и дела нашег великана, ученици Гимназије Светозар Марковић, а врхунац вечери биће Лаза Костић оживљен АИ технологијом.
„Орфелинова школа“ назив је програма који ће бити реализован истог дана у дворишту у Стеријијној улици 1а, где ће у 20 часова АИ технологијом бити приказан и Захарије Орфелин.
“Змајев дар“ је садржај намењен најмлађима. Почиње у 16 часова у дворишту у Улици Саве Вуковића бр. 21, док ће се АИ чика Јова својој публици обратити у 18.30 часова.
У случају лошег времена програми ће бити одржани у КС Свилара.
Поменути програми део су фестивала „Четири крајцаре“ који организује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада са партнерима, а представља материјално и нематеријално наслеђе “Просторне културно - историјске целине Алмашки крај” сваке суботе од 27. септембра до 25. октобра 2025. године.