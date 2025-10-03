moderate rain
9°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАД ЛАЗА КОСТИЋ, ЗАХАРИЈЕ ОРФЕЛИН И ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ ПРИЧАЈУ СВОЈЕ ПРИЧЕ Мултимедијални спектакл у Алмашком крају ове суботе

03.10.2025. 14:25 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Prinscreen / Samo Novi Sad

Програм под називом „Лазин сан“ биће одржан у дворишту Улици Златне греде бр. 25. у суботу 4. октобра са почетком у 18.15 часова.

У њему учествују врсни познаваоци живота и дела нашег великана, ученици Гимназије Светозар Марковић, а врхунац вечери биће Лаза Костић оживљен АИ технологијом.

„Орфелинова школа“ назив је програма који ће бити реализован истог дана у дворишту у Стеријијној улици 1а, где ће у 20 часова АИ технологијом бити приказан и Захарије Орфелин.

“Змајев дар“ је садржај намењен најмлађима. Почиње у 16 часова у дворишту у Улици Саве Вуковића бр. 21, док ће се АИ чика Јова својој публици обратити у 18.30 часова.

У случају лошег времена програми ће бити одржани у КС Свилара.

Поменути програми део су фестивала „Четири крајцаре“ који организује Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада са партнерима, а представља материјално и нематеријално наслеђе “Просторне културно - историјске целине Алмашки крај” сваке суботе од 27. септембра до 25. октобра 2025. године.

лаза костић Јован Јовановић Змај алмашки крај
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај