МЛАДЕ НАДЕ МУЗИКЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ у суботу бесплатан за све заинтересоване

03.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
концерт
Фото: промо

Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ одржаће се одржан у суботу, 4. октобра, од 19 часова у Градској концертној дворани.

Од бројних пријава на конкурс за 2025. годину, одабрани су најталентованији ученици и школски бендови који ће се представити новосадској публици. На сцену излазе: Хана Милутиновић, Милица Ердељан, Миа Зорјан, Кристина Вукеља, Теодор Пањак, Николина Марков, Страхиња Чавић, Павле Здравковић, Леа Мартић, као и бендови Хипербола, Ефемикрон и The Source.

Ове године, манифестација се одржава у оквиру Дечије недеље, у сарадњи са Културним центром Новог Сада, и доноси прилику да публика открије нове звуке са локалне музичке сцене.

концерт
Фото: Промо

Супер Свирка се одржава по први пут, а њен циљ је да, поред афирмације младих музичара, посебно истакне улогу наставника музичке културе у основним школама, који својим радом приближавају деци различите жанрове и обликују будућу публику.

Кроз пројекат Лиман зове, компанија Аудио Конструктор већ дуги низ година подржава афирмацију младих уметника и друштвено одговорно пословање, а као и претходних година, програм је подржала Управа за културу Града Новог Сада. Улаз је слободан.

Организатори концерта позивају све заинтересоване да дођу и подрже нове таленте Новог Сада!

