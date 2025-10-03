МЛАДЕ НАДЕ МУЗИКЕ У ГРАДСКОЈ КОНЦЕРТНОЈ ДВОРАНИ Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ у суботу бесплатан за све заинтересоване
Концерт „Лиман зове и Супер свирка“ одржаће се одржан у суботу, 4. октобра, од 19 часова у Градској концертној дворани.
Од бројних пријава на конкурс за 2025. годину, одабрани су најталентованији ученици и школски бендови који ће се представити новосадској публици. На сцену излазе: Хана Милутиновић, Милица Ердељан, Миа Зорјан, Кристина Вукеља, Теодор Пањак, Николина Марков, Страхиња Чавић, Павле Здравковић, Леа Мартић, као и бендови Хипербола, Ефемикрон и The Source.
Ове године, манифестација се одржава у оквиру Дечије недеље, у сарадњи са Културним центром Новог Сада, и доноси прилику да публика открије нове звуке са локалне музичке сцене.
Супер Свирка се одржава по први пут, а њен циљ је да, поред афирмације младих музичара, посебно истакне улогу наставника музичке културе у основним школама, који својим радом приближавају деци различите жанрове и обликују будућу публику.
Кроз пројекат Лиман зове, компанија Аудио Конструктор већ дуги низ година подржава афирмацију младих уметника и друштвено одговорно пословање, а као и претходних година, програм је подржала Управа за културу Града Новог Сада. Улаз је слободан.
Организатори концерта позивају све заинтересоване да дођу и подрже нове таленте Новог Сада!