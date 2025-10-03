ОБНОВЉЕНИ ТЕРЕНИ У ШКОЛИ У ТЕМЕРИНУ Ускоро и реконструкција спортске хале
Реконструисане спортске терене у оквиру Основне школе „Петар Кочић“ у Темерину обишли су покрајински секретар за спорт и омладину Дане Баста и председник Општине Темерин Младен Зец.
Тим поводом је секретар Баста истакао чињеницу да, када је реч о спортској инфраструктури, на територији те општине су током претходних година, завршени значајни пројекти.
– Покрајински секретаријат за спорт и омладину овде има доброг партнера. Наставићемо сарадњу и у наредном периоду са даљим улагањима – рекао је Баста, додавши да се завршава и реконструкција куглане у тој школи.
Ресорни секретаријат је у целости финансирао пројекат у висини од 9,6 милиона динара, а реконструисана су два терена, кошаркашки и мини – пич терен. Што се тиче радова, постављена је нова вештачка трава, обновљене су постојеће ограде од металне конструкције и дрвених елемената, постављене су и мултифункционалне спортске подлоге, а уграђене су и нове кошаркашке табле, уз обележавање терена.
Председник Општине Темерин Младен Зец рекао је да је ОШ „Петар Кочић“ највећа школа у општини и да је реконструкција терена велика инвестиција у спортски садржај.
– Захвалио бих се секретару што улаже значајне напоре како би побољшао квалитет спорта у нашој општини. То је велика ствар како за сву децу у школама, тако и за сва спортска удружења које раде на територију наше општине – поручио је Зец.
Он је том приликом најавио почетак радова на реконструкцији спортске хале, за чији је пројекат Секретаријат издвојио 52 милиона динара, а локална самоуправа 13 милиона.