ОТВОРЕНО ПРИВРЕМЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ НА ПОДБАРИ Нових 100 паркинг места у ПЛАВОЈ ЗОНИ наплате
03.10.2025. 10:38 10:47
Коментари (0)
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ направило је привремено паркиралиште у Шумадијској улици код броја 16.
Капацитет паркинга је 100 места а улаз је из Улице Душана Васиљева, код средњошколског дома „Бранково коло“.
Паркинг је привременог карактера и налази се у плавој зони наплате са могућношћу коришћења дневне карте, а станари који живе у овом блоку, имају права да користе станарске паркинг карте.
Паркинг може да се плати и преко nSpark апликације, која омогућава једноставно плаћање паркинга, као и доступност свих информација које интересује грађане, а везане су за паркирање и коришћење паркиралишта.