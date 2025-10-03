moderate rain
ОТВОРЕНО ПРИВРЕМЕНО ПАРКИРАЛИШТЕ НА ПОДБАРИ Нових 100 паркинг места у ПЛАВОЈ ЗОНИ наплате

03.10.2025. 10:38
Пише:
Борис Гуран
Извор:
Дневник
паркинг
Фото: ЈКП „Паркинг сервис”

Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ направило је привремено паркиралиште у Шумадијској улици код броја 16.

Капацитет паркинга је 100 места а улаз је из Улице Душана Васиљева, код средњошколског дома „Бранково коло“.

Паркинг је привременог карактера и налази се у плавој зони наплате са могућношћу коришћења дневне карте, а станари који живе у овом блоку, имају права да користе станарске паркинг карте.

Паркинг може да се плати и преко nSpark апликације, која омогућава једноставно плаћање паркинга, као и доступност свих информација које интересује грађане, а везане су за паркирање и коришћење паркиралишта.

Нови Сад
