ДОБРИМ ПЛАНИРАЊЕМ РАЗВИЈАМО ГРАД Мићин: Од 2012. године у новом Саду отворено 14 нових фабрика у којима је запослено 12.000 људи СРПСКА АТИНА ПОСТАЈЕ ЦЕНТАР АУТОМОБИЛСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
Градоначелник Жарко Мићин пред почетак седнице Скупштине Града Новог Сада изјавио је да је у Српској Атини од 2012. године отворено 14 нових фабрика и то захваљујући добром планирању.
- Планска документација подразумева планирање будућности града, подстицање грађевинске индустрије. Управо добрим планирањем од 2012. године у Новом Саду је отворено 14 нових фабрика, а до краја године очекује нас отварање још једne кинескe фабрикe. У тим фабрикама ради 12 хиљада људи. Од 2012. године је укупно отворено 50 хиљада нових радних места у Новом Саду. Данас је просечна плата у Новом Саду 1100 евра. Ове године су приходи у буџету око 2,5 милијарде, од доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Зато уsвајамо оволико планских докумената. Овим документима омогућавамо да се изгради Научно технолошки парк 2, што ће бити нов објекат. Нови Сад све више постаје центар аутомобилске индустрије. Када се отвори кинеска фабрика имаћемо некога ко ће производити шасије за аутомобиле. Тиме ћемо у Новом Саду имати цео аутомобил који може да се направи. Нећу моћи да присуствјем седници јер ћу са председником бити на отварању пруге Београд-Нови Сад-Суботица, мислим да је то изузетан догађај за целу државу. Од Суботице до Новог Сада ћемо моћи да стигнемо возом за 41 минут. Имаћемо брже кретање и роба, људи и услуга што ће свакако допринети бољем пословном амбијенту у Новом Саду и квалитету живота. Оно што је врло важно је да ћу моћи са председником и директором Инфраструктура железнице да разговарам о згради Железничке станице, о томе када би могли да добијемо функционалну зграду Железничке станице. Јер, колико имам информације, након испитивања Инфраструктура Железница Србије постоје додатни радови који ће морати да се ураде на објекту. Важно је што ћу бити тамо јер ћу моћи директно да разговарам и са представницима Путева Србијејер желим да у Петроварадину се станица доведе у функционално стање и да се нађе решење за саобраћајно оптерећење које ће бити још веће. Морамо проширити постојећи пут, обезбедити још паркинга. Треба што пре да дођемо у ситуацију и Варадински мост да се отвори. За сада не постоји алтернатива, осим станице у Петроварадину. Станице нису у надлежности града, могу само да притискам и замолим да се нешпто што пре уради - рекао је Мићин.