ДАНАС СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА У плану регулација комплекса градских центара и пословних зона, јавна гаража на Роткварији ЕВО О ЧЕМУ ЋЕ СВЕ ОДБОРНИЦИ ОДЛУЧИВАТИ
Седница Скупштине града Новог Сада заказана је за данас у 10 часова када би требала да почне расправа о више од 45 тачака дневног реда, међу којима су предлози измена и допуна генералне регулације комплекса општеградског центра у Улици Ласла Гала, Футога, Ченеја, Телепа, Ветерника и Лимана, као и предлози неколико детаљних регулација пословних зона и улазних праваца у Нови Сада, потом измена Одлуке о социјалној заштити Града, извештаји о реализацији програма инвестиционих активности јавних и јавно-комуналних предузећа, а одборници ће гласати и о избору неколико директора јавних предузећа и установа.
На дневном реду наћи ће се предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора за вишепородично становње и парковске површине „Роткварија”, у склопу које је планирана јавна гаража на углу Булевара краља Петра Првог и Кисачке улице. Како је појашњено изменама и допунама плана укидају се обавезе израде урбанистичког пројекта за обухваћени простор прописане важећим планом и предлаже се директно спровођење намене на основу овог плана, дефинисање могућих фаза реализације јавне гараже и дефинисање приступа гаражи у односу на фазе реализације.
Предложене измене и допуне генералне регулације комплекса општеградског центра у Улици Ласла Гала, Футога, Ченеја, Телепа, Ветерника и Лимана
Одборници ће расправљати и о предлогу о измени Одлуке о управљању јавним паркиралиштима у оквиру ког би на посебним паркиралиштима, која се налазе у непосредној близини јавних гаража, могу да бити одређена посебна паркинг места искучиво за станаре који имају повлашћену паркинг карту за та паркиралишта, као и за инвалиде.
У предлогу измена плана и допуна Плана који се односни на комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала 32, наведено је да се на површини од 0,2 хеклтара планирају садржаји као што су култура, уметност, образовање и остале намене комплементарне садржајима културе. Простор се иначе односи на објекте који су били у пословној функцији, као део пословног комплекса деоничарског друштва ,,Електролукс”, однос зграде (немачке) Земљорадничке задруге „Аграрија”. Уколико на седници буде усвојена одлука о изради Плана генералне регулације Роковог потока у Петроварадину она ће омогућити детаљнију урбанистичко-архитектонску разраду тока потока кроз грађевинско подручје како би се формирала одговарајућа парцела која ће омогућити несметано одвођење атмосферских вода сливног подручја потока. Како је објашњено с обзиром на то да је у претходном периоду донето низ планова детањне регулације на простору Алибеговца, којима ће се започети обимнија трансформација тог дела простора, где ће многе зелене површине бити пренамењене у стамбено-пословне, туристичке и угоститењске садржаје, очекује се повећање количине атмосферских вода које ће се слити у Роков поток, па је из тог разлога потребно његово уређење.
Именовање директора предузећа
Директори јавног предузећа и установа би на данашњој седници требало да буду изабрани на четири године. На чело ЈКП „Градско зеленило“ требало би да буде Вања Божић, ЈКП „Лисје“ Милош Скенџић и ЈКП „Пут“ Душан Радојичић који је до сада био у в. д. статусу. За директора директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада предложен је Далибор Рожић, Историјског архива града Срђан Граовац и Музеја Града Весна Ивковић.
Пред одборницима ће се наћи и предлог измена и допуна Плана генералне регулације насењеног места Ченеј у оквиру ког је наведено да ће се преиспитати формирање нових зона грађевинског земљишта у атару намењених породичном становању и пословању, пољопривредном землиштуу зони салаша, те правила уређења и грађења за планиране намене, начин спровођења планираних намена, као и планирање комплекса верског објекта.