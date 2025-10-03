moderate rain
7°C
03.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1569
usd
99.8354
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА У плану регулација комплекса градских центара и пословних зона, јавна гаража на Роткварији ЕВО О ЧЕМУ ЋЕ СВЕ ОДБОРНИЦИ ОДЛУЧИВАТИ

03.10.2025. 07:52 08:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
нови сад
Фото: Дневник

Седница Скупштине града Новог Сада заказана је за данас у 10 часова када би требала да почне расправа о више од 45 тачака дневног реда, међу којима су предлози измена и допуна генералне регулације комплекса општеградског центра у Улици Ласла Гала, Футога, Ченеја, Телепа, Ветерника и Лимана, као и предлози неколико детаљних регулација пословних зона и улазних праваца у Нови Сада, потом измена Одлуке о социјалној заштити Града, извештаји о реализацији програма инвестиционих активности јавних и јавно-комуналних предузећа, а одборници ће гласати и о избору неколико директора јавних предузећа и установа.

На дневном реду наћи ће се предлог Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације простора за вишепородично становње и парковске површине „Роткварија”, у склопу које је планирана јавна гаража на углу Булевара краља Петра Првог и Кисачке улице. Како је појашњено изменама и допунама плана укидају се обавезе израде урбанистичког пројекта за обухваћени простор прописане важећим планом и  предлаже се директно спровођење намене на основу овог плана, дефинисање могућих фаза реализације јавне гараже и дефинисање приступа гаражи у односу на фазе реализације. 

Предложене измене и допуне генералне регулације комплекса општеградског центра у Улици Ласла Гала, Футога, Ченеја, Телепа, Ветерника и Лимана

Одборници ће расправљати и о предлогу о измени Одлуке о управљању јавним паркиралиштима у оквиру ког би на посебним паркиралиштима, која се налазе у непосредној близини јавних гаража, могу да бити одређена посебна паркинг места искучиво за станаре који имају повлашћену паркинг карту за та паркиралишта, као и за инвалиде.

нови сад
Фото: Дневник

У предлогу измена плана и допуна Плана који се односни на комплекс општеградског центра у Улици Ласла Гала 32, наведено је да се на површини од 0,2 хеклтара планирају садржаји као што су култура, уметност, образовање и остале намене комплементарне садржајима културе. Простор се иначе односи на објекте који су били у пословној функцији, као део пословног комплекса деоничарског друштва ,,Електролукс”, однос зграде (немачке) Земљорадничке задруге „Аграрија”. Уколико на седници буде усвојена одлука о изради Плана генералне регулације Роковог потока у Петроварадину она ће омогућити детаљнију урбанистичко-архитектонску разраду тока потока кроз грађевинско подручје како би се формирала одговарајућа парцела која ће омогућити несметано одвођење атмосферских вода сливног подручја потока. Како је објашњено с обзиром на то да је у претходном периоду донето низ планова детањне регулације на простору Алибеговца, којима ће се започети обимнија трансформација тог дела простора, где ће многе зелене површине бити пренамењене у стамбено-пословне, туристичке и угоститењске садржаје, очекује се повећање количине атмосферских вода које ће се слити у Роков поток, па је из тог разлога потребно његово уређење. 

Именовање директора предузећа

Директори јавног предузећа и установа би на данашњој седници требало да буду изабрани на четири године. На чело ЈКП „Градско зеленило“ требало би да буде Вања Божић, ЈКП „Лисје“ Милош Скенџић и ЈКП „Пут“ Душан Радојичић који је до сада био у в. д. статусу. За директора директора Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада предложен је Далибор Рожић, Историјског архива града Срђан Граовац и Музеја Града Весна Ивковић.
 

Пред одборницима ће се наћи и предлог измена и допуна Плана генералне регулације насењеног места Ченеј у оквиру ког је наведено да ће се преиспитати формирање нових зона грађевинског земљишта у атару намењених породичном становању и пословању, пољопривредном землиштуу зони салаша, те правила уређења и грађења за планиране намене, начин спровођења планираних намена, као и планирање комплекса верског објекта.
 

седница скупштине Нови Сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај