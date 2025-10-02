overcast clouds
КАДА ПРИМИМО 97 ПОЕНА... Сферопулос о узроцима пораза: Поправићемо се

02.10.2025. 23:45
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Тренер кошаркаша Црвене звезде Јанис Сферопулос изјавио је после пораза од Бајерна да његова екипа није добро одиграла у одбрани.

Кошаркаши Црвене звезде поражени су у гостима од Бајерна резултатом 97:88 у другом колу Евролиге.

– Очигледно наша одбрана није била довољно добра. Не можемо да победимо на страни кад примимо 97 поена. Разговарао сам с играчима у свлачионици, мислим да су се трудили, али на погрешан начин, морамо да будемо бољи дефанзивно. Постигли смо 88 поена, али нисмо успели да победимо – рекао је Сферопулос на конференцији за медије.

Он је навео да су играчи Бајерна постизали лаке поене у појединим ситуацијама.

– Неке лопте које су биле 50-50 одсто завршиле су рукама играчи Бајерна, тако су постигли лаке поене из тога. Избројао сам то шест пута. Поправићемо се и очекујем да ћемо уз два нова играча, Јага Дос Сантоса и Донатаса Мотејунаса бити конкурентнији. После повреда, данас смо играли са осморицом, плус тројица играча испод 20 година. Срећно Бајерну и честитам на победи – изјавио је тренер Црвене звезде.      

Звезда ће у следећем колу Евролиге 10. октобра гостовати Фенербахчеу у Истанбулу.

