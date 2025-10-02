Лепоте Фрушке горе
НЕСВАКИДАШЊА СИТУАЦИЈА НА СРЕМСКОЈ ЊИВИ Александар пронашао изгубљену ждребну кобилу! Као ПРАВИ СРЕМАЦ, није одустао док није пронашао власника како животиња не би била препуштена сама себи (ФОТО)
ИРИГ: Несвакидашњу ситуацију доживео је Александар Лукић из Срема док је радио на производним пољима своје фирме у атару села Шатринци на падинама Фрушке горе.
Наиме, он је на ливади пронашао ждребну кобилу без власника и одмах је одлучио да животињу не остави препуштену саму себи, већ да нађе власника.
На њиви је стајала кобила за коју је било видно да је ждребна. Видело се да је власничка и да је била изгубљена и уплашена. Гледао сам неко време да ли ће се неко појавити, али никога није било. Свезао сам кобилу како не би отишла даље и кренуо да тражим власнике, каже за РИНУ Александар.
Возио се колима по том подручју у нади да ће можда срести неког ко тражи своју кобилу. Након краће потраге, у близини Марадика срео је чобане који сваке године ту доводе стада оваца, па се и распитао.
Један од њих ми је рекао да има коња и упутио сам га где сам га нашао и везао. Тако смо на крају дошли до власника, додаје Лукић.
Присећа се да су пре неколико година имали обрнуту ситуацију, када је власник свуда тражио коња али га ипак нису нашли. Сада је коњ ипак завршио код свог власника.
Ова прича показује да још и те како има људи који не остају неми да изгубљене животиње и чине све да их врате валсницима, како не би гладовале и смрзавале се на хладном времену.