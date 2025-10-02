light rain
МЕЂЕДОВИЋ ПОВЕО ПА ПРЕДАО МЕЧ: Остао без другог кола Шангаја

02.10.2025. 17:18 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у друго коло Мастерса у Шангају.

Он је предао меч првог кола Французу Артуру Риндеркнешу при резултату 7:6 (7:3), 0:1.

Међедовић је добио први сет у тај-брејку резултатом 7:6 (7:3). Француски тенисер је добио гем на старту другог сета на свој сервис, а онда је Међедовић одлучио током другог гема да преда меч због повреде.

Риндеркнеш ће у другом колу играти Американца Алекса Микелсена.

Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

хамад међедовић тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
