МЕЂЕДОВИЋ ПОВЕО ПА ПРЕДАО МЕЧ: Остао без другог кола Шангаја
02.10.2025. 17:18 17:36
Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у друго коло Мастерса у Шангају.
Он је предао меч првог кола Французу Артуру Риндеркнешу при резултату 7:6 (7:3), 0:1.
Међедовић је добио први сет у тај-брејку резултатом 7:6 (7:3). Француски тенисер је добио гем на старту другог сета на свој сервис, а онда је Међедовић одлучио током другог гема да преда меч због повреде.
Риндеркнеш ће у другом колу играти Американца Алекса Микелсена.
Мастерс у Шангају се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.