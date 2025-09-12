clear sky
МЕЂЕДОВИЋ РАНИЈЕ ЗАВРШИО ЗА 2:0: Ривал му предао меч, Србији потребна још једна победа у Дејвис купу

12.09.2025. 21:15 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ТСС - Никола Младеновић

Српски тенисер Хамад Међедовић донео је Србији вођство 2:0 у мечу Светске групе 1 Дејвис Купа.

Њему је Турчин Јанки Ерел предао меч код резултата 1:1 (6:7)(7:9), 7:6(8:6), 3:1 ), у сетовима и 3:1 у гемовима у трећем сету. 

У првом сету није било брејка, па је одлучивао тај-брејк. Међедовић није искористио три сет лопте, што је Турчин искористио, преокренуо и добио први сет.

У другом сету, код вођства Турчина 5:4, Међедовић на свој сервис успева да спаси чак пет меч лопти, а затим да уведе сет у тај-брејк, где користи другу сет лопту за 1:1 у сетовима.

У трећем сету Међедовић рано прави брејк, али је било видно да је Ерел повређен, покушао је да се врати у меч после медицинског тајм-аута, али је ипак морао да преда. 

Наредни дуел биће сусрет дублова у суботу у подне, а Србији недостаје једна победа да савлада Турке.

дејвис куп хамад међедовић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
