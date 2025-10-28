Партизан гостује лидеру Евролиге
ОБРАДОВИЋ ПРЕД ХАПОЕЛ: Милтон не путује, велика прилика за Фернанда, Савић тражи новог бека
Кошаркаши Партизана гостоваће у среду од 19 часова у Софији екипи Хапоела у седмом колу Евролиге.
Тренер Партизана Жељко Обрадовић изјавио је да ће црно-бели дати све од себе на утакмици против Хапоела из Тел Авива у Евролиги.
– Хапоел је у овом тренутку лидер Евролиге. Игра веома добро, са јасним идејама, индивидуалним квалитетом и тимским. Играју на велики број поена, у сваком тренутку знају кога нападају и на тим стварима смо радили. Имају огроман број играча, снага је индивидуални квалитет, али играју као тим добро. Желимо да дамо све од себе – рекао је тренер Партизана Жељко Обрадовић уочи пута у Софију.
Он је навео да Шејк Милтон неће путовати на меч са Хапоелом.
– Иде опоравак својим током, нећемо да форсирамо. Џабари Паркер има проблем с прстом, решили су тако што ће да му бандажирају. Алексеј Покушевски је имао ударац у главу, јуче је тренирао, све нормално – додао је тренер Партизана.
Обрадовић је рекао да ће нови центар Партизана Бруно Фернандо путовати са екипом у Софију.
– Тренирао је јуче. У такмичарском је ритму, имао је нормалан тренинг. Није играо последње три утакмице за Реал, али је у ритму. Јуче је одрадио нормалан тренинг. Када дође нови играч морате да разговарате са њим око неких детаља у нападу и одбрани. То сасвим пристојно изгледа. Кратко сам разговарао са Фернандом, пре тога смо мој помоћни тренер Искердо и ја имали дужи разговор са његовим тренером из репрезентације, који је иначе мој пријатељ из Шпаније. Тек ме очекује разговор са Бруном. Треба да схвати ово као велику прилику за њега и да проба да да максимум. Добра ситуација и за њега и за нас – изјавио је Обрадовић.
Тренер Партизана је навео да клуб тражи појачање на позицији бека.
– Зоран Савић се бави тиме, ја не могу унапред ништа да одговорим, никада то нисам и радио. Свесни смо да нам је потребан играч на тој позицији, па ћемо да видимо шта ћемо да урадимо – закључио је Обрадовић.
Хапоел је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележио пет победа и један пораз, док Партизан има скор 3/3.