Искључења струје за среду, 29. октобар

28.10.2025. 11:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
струја
Фото: Илустрација канва

Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже, у среду, 29. октобра године без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Вељка Петровића 10, Економски факултет, Дечији вртић, Јиричекова: 7, 7а, 7б, 7ц, 11, 19,21, Вељка Петровића 1, 3, 5, 7, 12,14
Драге Спасић 13, Владислава Каћанског 2,6,8, 32, од 09:00 до 11:00

Ул. Живојина Ћулума 1-41 и 2-6, Ул. Милоша Поцерица, Ул. Ђорђа Кратовца, Ул. Лазе Дунђерског, Ул. Николе Танурџића, Ул. Марије Кири, Дом здравља у ул. Живојина Ћулума, од 08:30 до 09:30

Лука Нови Сад, Насеље Шангај, од 12:30 до 14:30

ВЕТЕРНИК: Део ул. Краља Петра Првог између ул. Војводе Бојовића и Фрушкогорске, Војводе Мишића 2, Фрушкогорска 1-29, 2-42, од 08:30 до 12:30

ФУТОГ: Део улица: М. Пијаде, Омладинске, С. Шолаје, Фрушкогорске и Ј. Поповића, од 08:00 до 14:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ:  Дока II, део ул. Буковачка и Нова, од 08:15 до 14:00

УЛИЦА- КАРЛОВАЧКИХ ЂАКА 88-132 , ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА 2-4 , 5 , ББ. , ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 49-51, од 10:30 до 11:30

БЕОЧИН: Телефонија Беочин, од 12:00 до 13:30

