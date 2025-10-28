ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – СЕВЕР Градиштанци "прегазили" Бечејце у комшијском дербију

БЕЧЕЈ: Градски стадион крај Тисе. Гледалаца: 600. Судија: Мрђеновић (Врбас). Стрелци: Икрашев у 46, Лукић у 59. и 72, Васић у 76. минуту за Војводину. Жути картони: Дабижљевић, Војиновић, Марковић, Савин (ОФК Бечеј 1918), Васић (Војводина).

ОФК БЕЧЕЈ 1918: Баркоци 5, Марковић 5,5, Дабижљевић 5,5, Копре 5,5, Војиновић 5 (од 51. Туфегџић 5), Савин 5, Ђекић 5,5, Сел 5,5 (од 79. Вукајловић -), Јанковић 5 (од 79. Сладић -), Божичић 5(од 57. Ковачев 5), Миливојевић 5.

ВОЈВОДИНА: Шмит -, Илић 7,5 (од 77. Стефанов -), Шибалић 7, Радојковић 7, Нонин 7 (од 73. Јовић), Киш 7 (од 77. Вучковић -), Лукић 8 (од 77. Ердељан -), Васић 7,5, Икрашев 7,5, Пеленгић 7,5, Милановић 7 (од 82. Томић -).

Бечејци не да се нису реванширали Градиштанима за недавни пораз (1:3) у купу, него су у окршају за бодове доживели још убедљивији пораз и сада су пали на табели.

Монотоно прво полувреме је завршено без голова. Томе је допринело и то што је тренер Бечејаца Лазар Дабижљевић на позицији штопера саставио искусни тандем - Славољуб Дабижљевић – Никола Копре.

Тиме је ослабио везни ред и напад, а добио на сигурности у одбрани. Међутим, та чаролија је нестала већ у првом нападу Градиштанаца у другом делу, након тридесетак секунди. Гости су извели напад из уџбеника. Илић је изваредно прошао по десној страни и из пуног трка центрирао, Икрашев је све пратио, утрчао на време и егзекуција је била неминовна.

Онда је млади Марко Лукић, који је пре десетак дана прославио 19. рођендан, крај Тисе постигао два гола. Још ће се препричавати акција у 59. минуту, када су момци тренера Душана Медића проиграли три дупла паса у казненом простору домаћина и Лукић је, после маесталне акције, окончао посао.

Исти играч је постигао свој други гол у 72. минуту, а само четири минута касније искусни Васић се одлучио на шут са двадесетак метара и мада нико није очекивао погодак, Баркоци је савладан.

Могли су Градиштанци и „петардом“ да испрате домаће са терена, али у 89. минуту идеалну прилику промашио је капитен Пеленгић, који је шутирао са седам – осам метара, али је лопта отишла преко гола.

Гости су заслужено испраћени аплаузом од бројне публике. Не памти се када је у последњих десетак година на стадиону крај Тисе било 600 гледалаца. Бар половина је стигла из оближњег Бачког Градишта.

В. Јанков

Пролетер - Раднички 1905 3:1 (2:0)

РАВНО СЕЛО: Стадион Крај Јегричке, гледалаца 100, Судија: Дражић. Стрелци: Грујић 26. 78. Којичић 41. (Пролетер), Маринковић 79. минуту (Раднички). Жути картони: Андесилић (Пролетер), Д. Тосенбергер, Облаковић (Раднички).

ПРОЛЕТЕР: Золотић, В. Цицмил (Зорић), Кецман, Којичић, Новићевић, Гаџић (Загорчић), У. Цицмил (Шкатарић), Грујић, Ђанковић (Гојков), Тројановић, Андесилић.

РАДНИЧКИ 1905: Лебовић, Д. Тосенбергер (Петровић), Томовић (Мујунџић), Ф. Тосенбергер, Стојановић (Шимић), Десница, Тапишка, Колак (Бабић), Облаковић, Милетић (Љубојчић), Маринковић.

Равноселци су током целе утакмице били бољи, нарочито у првом полувремену у којем су добро организованом игром на средини терена постигли два лепа гола.

Прво је Грујић погодио у 26. минуту са двадесетак метара из слободног ударца, а у 41. минуту и Којичић је приморао Лебовића да други пут вади лопту из мреже.

Бајмочани су приказали растрзану и доста неорганизовану игру, што су Равноселци искористили и дошли до прве победе на домаћем терену.

Фудбалски резултати и пласман Резултати Утакмица Резултат Б будућност (М) – Раднички 1918 (Р) 1:0 Пролетер – Раднички 1905 (Б) 3:1 Хајдук (С) – Бајша 2:3 Бечеј 1918 – Војводина 0:4 Искра – Будућност 0:0 Хајдук 1912 – Младост (БП) 1:0 Тиса – Сутјеска 7:1 ОФК Младост АПА – Обилић 1:1 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Младо. АПА 11 8 2 1 25:11 26 2 Б будућ. (Г) 11 7 3 1 31:9 24 3 Тиса 11 7 1 3 25:12 22 4 Хајдук (С) 11 6 3 2 18:13 21 5 Хајдук (К) 11 5 3 3 21:13 18 6 Војводина 11 5 3 3 19:16 18 7 Бајша 11 5 2 4 22:20 17 8 Младо. (БП) 11 4 4 3 14:11 16 9 Б будућ. (М) 11 4 3 4 16:14 15 10 Обилић 11 4 2 5 18:15 14 11 Раднич. (Б) 11 4 2 5 13:18 14 12 Бечеј 11 4 1 6 12:21 13 13 Раднич. (Р) 11 2 4 5 14:19 10 14 Искра 11 2 4 5 15:21 10 15 Пролетер 11 2 0 9 8:31 6 16 Сутјеска 11 0 1 10 7:34 1

Хајдук 1912 – Младост (БП) 1:0 (0:0)

КУЛА: Стадион „Милан Средановић“, гледалаца 200. Судија: Атила Шипош (Србобран). Стрелац: Пронек у 79. минуту за Хајдук 1912. Жути картони: О. Радовић, Слијепчевић, Ћук и Божовић (Хајдук 1912), а Балиновић, Китић и Бохуш (Младост).

ХАЈДУК 1912: Дринчић -, О. Радовић 7 (од 63. Вујачић 7), Слијепчевић 7, Богићевић 7, Јелић 7, Влаисављевић 7 (од 90+1 Н. Радовић -), Макаји 7, Пронек 8, Ћук 7, Божовић (од 86. Ђокић -) и Балабановић 7.

МЛАДОСТ (БП): Кнежевић 8, Обрадовић 6, Шпрох 6, Балиновић 6, Китић 6, Плавшић 7, Мала 6 (од 84. Добранић -), Ристић 6, Тешендић 6, Пантелић 6 и Бохуш 6.

Трећу везану победу убележили су фудбалери Хајдука. Пред својим присталицама савладали су екипу из Бачког Петровца минималцем. З

а њега, „хајдуци“ су морали да уложе доста труда. У првом полувремену успаванка, без прилика, без жара. У другом делу апсолутна доминација Хајдука, две погођене пречке и награда - гол.

Прву пречку погодио је Богићевић, а другу Влаисављевић, када је сјајно извдео слободан ударац са око 25 метара, пребацио живи зид гостију, али се уместо мреже затресла греда.

И напокон, у 78. минуту Богићевић је сјајно шутирао, а Кнежевић сјајном интервенцијом избио лопту у корнер. Ударац из угла извео је млади Вујачић, највиши у скоку у петерцу гостију био је капитен Хајдука Никола Пронек који је главом закуцао лопту у мрежу.

Ђ. Бојанић

Младост АПА - Обилић 1:1 (1:0)

АПАТИН: Градски стадион, гледалаца 250, судија: Жутић (Ловћенац), стрелац: Узелац у 37. за Младост, Узелац у 76. (из пенала) минуту за Обилић.

МЛАДОСТ: Н. Мајсторовић 6,5, Балаћ 6,5, (Басарић 6,5), К. Јововић 6,5, (Ожеговић 6,5), Вејиновић 6,5, Мандић 8,5, Зорић 7 (Ђукић 6,5), Солаћ 7, М. Мајсторовић 7 (Поповић 6,5), Арсовић 7, Узелац 8, Десница 7.

ОБИЛИЋ: Вучетић 7, Кнежевић 7, Вујошевић 7, Владић Шћепановић 7, Јушковић 7, Крстић 6,5, Марковић 7 (Узелац 8), Пилић 6,5 (Кобиларов 6,5), Степанчић 7 (Пелегић 7), Јокић 7.

Домаћи фудбалери су од самог старта у меч ушли да забележе девету победу. У 37. минуту Узелац је постигао погодак за 1:0.

Пред крај полувремена Десница је био у прилици, али шутирао је поред стативе. У другом делу Младост је кренула на све или ништа, гости су се бранили и стварали шансе. У 76. минуту Узелац је постигао гол из пенала за Обилић.

До краја домаћи су имали неколико шанси, али је резултат остао непромењен.

С. Стојиљковић