ПАРТИЗАН ВЕЋ У СОФИЈИ РАЧУНА НА ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ: Центар путује на дуел с Хапоелом
28.10.2025. 11:10 11:12
Коментари (0)
Велико појачање је стигло у Кошаркашки клуб Партизан.
Из Реал Мадрида стигао је центар Бруно Фернандо, а према сазнањима Моцарт спорта, он ће отпутовати са екипом у Софију где црно-белима следи дуел са Хапоелом из Тел Авива у Евролиги.
Како пише Моцарт спорт, Бруно Фернандо ће отпутовати се екипом у Софију на меч против Хапоела из Тел Авива у Евролиги.
Према сазнањима тог портала Фернандо је добио исписницу из Кошаркашког савеза Шпаније, а прошао је и лекарске прегледе.
Остаје да се види да ли ће у среду дебитовати у тиму Жељка Обрадовића.
Ипак, коначна одлука ће бити на Жељку Обрадовићу, али свакако ће Тајрик Џонс добити велику помоћ у рекету