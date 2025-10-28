clear sky
ПАРТИЗАН ВЕЋ У СОФИЈИ РАЧУНА НА ВЕЛИКО ПОЈАЧАЊЕ: Центар путује на дуел с Хапоелом

28.10.2025. 11:10 11:12
Пише:
Дневник
Извор:
Моцарт спорт
спорт
Фото: КК Партизан

Велико појачање је стигло у Кошаркашки клуб Партизан.

Из Реал Мадрида стигао је центар Бруно Фернандо, а према сазнањима Моцарт спорта, он ће отпутовати са екипом у Софију где црно-белима следи дуел са Хапоелом из Тел Авива у Евролиги. 

Како пише Моцарт спорт, Бруно Фернандо ће отпутовати се екипом у Софију на меч против Хапоела из Тел Авива у Евролиги.

Према сазнањима тог портала Фернандо је добио исписницу из Кошаркашког савеза Шпаније, а прошао је и лекарске прегледе. 

Остаје да се види да ли ће у среду дебитовати у тиму Жељка Обрадовића. 

Ипак, коначна одлука ће бити на Жељку Обрадовићу, али свакако ће Тајрик Џонс добити велику помоћ у рекету

кк партизан евролига
Спорт Кошарка
