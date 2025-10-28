clear sky
ЗВЕЗДА ИДЕ НА ПЕТИ ТРИЈУМФ У НИЗУ: Вечерас дочекује Асвел у Евролиги

28.10.2025. 10:03 10:04
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде дочекаће вечерас од 19 часова у Београдској арени екипу Асвела у утакмици седмог кола Евролиге.

За Црвену звезду на овом мечу због повреда неће играти Девонте Грејем, Тајсон Картер, Хасијел Риверо, Џоел Боломбој, Ајзеа Кенан и Џордан Нвора. У екипи неће бити ни Џереда Батлера који је пре неколико дана допутовао у Београд.

Звезда је у победничком налету у Евролиги и уписала је четири тријумфа заредом, након два пораза. 

Неће бити лако сигурно. Свака утакмица са новим играчима је нова хемија. Па и кад дође Батлер, неће моћи да се све посложи у једном тренингу. Све то зависи од свих играча, сваког у клубу и навијача. Очекујем да имамо заједништво, знам да неке ствари неће ићи како смо замислили рекао је тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи дуела са Асвелом.

Црвена звезда је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележила четири победе и два пораза, док Асвел има скор 2/4.

И они су у лошој ситуацији што се тиче повређених играча. Њима главни изостају. Менталитет Асвела је другачији од оних који увек морају да победе и буду у плеј-офу. Очекиваћу исти приступ као против Меге, да имамо агресивност и верујем да ће бити добро и под тешким околностима. Битно је да задржимо вољни моменат, мислим да доста можемо да добијемо са тим додао је тренер Звезде.

Кошаркаш Звезде Донатас Мотиејунас изјавио је да очекује тешку утакмицу против Асвела.

Сезона је у повоју, тимови и играчи се умарају, тела крећу да вас боле. Недостаје нам неколико играча, сигуран сам да ни они немају читав ростер. Причао сам са момцима, ово су утакмице у којима морамо да победимо. Морамо да сачувамо домаћи терен. Ако желимо у плеј-оф, морамо то да урадимо рекао је Мотиејунас.

Утакмицу ће судити Емилио Перез, Сефи Шемеш и Марсин Ковалски.

