ЗВЕЗДА ИДЕ НА ПЕТИ ТРИЈУМФ У НИЗУ: Вечерас дочекује Асвел у Евролиги
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће вечерас од 19 часова у Београдској арени екипу Асвела у утакмици седмог кола Евролиге.
За Црвену звезду на овом мечу због повреда неће играти Девонте Грејем, Тајсон Картер, Хасијел Риверо, Џоел Боломбој, Ајзеа Кенан и Џордан Нвора. У екипи неће бити ни Џереда Батлера који је пре неколико дана допутовао у Београд.
Звезда је у победничком налету у Евролиги и уписала је четири тријумфа заредом, након два пораза.
– Неће бити лако сигурно. Свака утакмица са новим играчима је нова хемија. Па и кад дође Батлер, неће моћи да се све посложи у једном тренингу. Све то зависи од свих играча, сваког у клубу и навијача. Очекујем да имамо заједништво, знам да неке ствари неће ићи како смо замислили – рекао је тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић уочи дуела са Асвелом.
Црвена звезда је у досадашњем делу сезоне у Евролиги забележила четири победе и два пораза, док Асвел има скор 2/4.
– И они су у лошој ситуацији што се тиче повређених играча. Њима главни изостају. Менталитет Асвела је другачији од оних који увек морају да победе и буду у плеј-офу. Очекиваћу исти приступ као против Меге, да имамо агресивност и верујем да ће бити добро и под тешким околностима. Битно је да задржимо вољни моменат, мислим да доста можемо да добијемо са тим – додао је тренер Звезде.
Кошаркаш Звезде Донатас Мотиејунас изјавио је да очекује тешку утакмицу против Асвела.
– Сезона је у повоју, тимови и играчи се умарају, тела крећу да вас боле. Недостаје нам неколико играча, сигуран сам да ни они немају читав ростер. Причао сам са момцима, ово су утакмице у којима морамо да победимо. Морамо да сачувамо домаћи терен. Ако желимо у плеј-оф, морамо то да урадимо – рекао је Мотиејунас.
Утакмицу ће судити Емилио Перез, Сефи Шемеш и Марсин Ковалски.