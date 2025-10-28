ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Драма у последњим секундама: Индекс срушио Слогу у надокнади времена!
Индекс – Слога 2:1 (0:0)
НОВИ САД: Ђачко игралиште, гледалаца: око 200, судија: Дувњак (Нови Сад), стрелци: Пантић у 69. и Соковић у 90+5. минуту (Индекс), Радонић у 73. минуту (Слога). Жути картони: Станковић (Индекс), Пековић, Томић (Слога).
ИНДЕКС: Војводић 7, Вујовић 7, Бобар 7 (Алимпић), Куртиши 6 (Соковић 8), Максић 7, Зељковић 8, Продановић 7 (Крповић), Дунђерски 8, Ренић 7 (Ђ. Петровић 7), Пантић 7, Поповић 7 (А. Петровић).
СЛОГА: Пајфер 7, Пековић 6, Ђокић 7, Томић 6, Пролић 7, Мијаиловић 6, Зечак 6, Пастор 6 (Радонић 7), Грујић 6 (Бисерчић), Ћиковић 6 (Рађеновић 6), Шавија 7.
Одлична дерби утакмица, отворена и изједначена. Новосађани су заслужено освојили бодове, али није било лако до последњег судијског звиждука. У првом полувремену Индекс је имао благу иницијативу.
Максић у 11. и Ренић у 28. минуту нису били прецизни, после набачених лопти тукли су главом изнад пречке. Гости су озбиљније запретили у 40. минуту, након што су одузели лопту на средини терена, Војводић је био практично савладан, али је Максић пресекао дупли пас Ћиковића и Шавије ка отовреном голу.
Други део утакмице донео је више узбуђења. У 50. минуту Ренић је погодио стативу, а потом је Дунђерском голман Слоге Пајфер одбранио ударац главом.
У 55. минуту велика прилика за нападача Слоге Грујића, избачен је иза одбране Индекса, истрчао је сам са лоптом испред Војводића који му је одбранио шут. ”Студенти” су се тргли.
Шансе су пропустили Петровић и Зељковић. У 69. минуту Бобар је прошао по левој страни, додао је лопту до Соковића који се одлично заградио и повратном лоптом ”укључио” Давида Пантића у акцију, а он је прецизним шутем погодио мрежу.
Темеринци се нису предавали, у 73. минуту после одличних дриблинга Пролића и снажног шута с дистанце који је голман Индекса одбранио, лопта је дошла до Душана Радонића, а он из близине изједначио. Када је у 91. минуту неуморни Зељковић тукао изнад пречке сви су мислили да ће бодови бити подељени.
Међутим, у 90+5 минуту уследио је шок за госте. Одличан продор Дунђерског по десној страни, додао је лопту до сналажљивог Немање Соковића, који се поново добро заградио, потом захватио лопту и она је завршила у малој мрежи гола голмана Пајфера.
Хајдук - Борац 1:1 (1:0)
БЕШКА: Стадион ФК Хајдука, гледалаца: око 150, судија: Радиновић (Беочин), стрелци: Митровић у 21. минуту (Хајдук), Павловић у 59. минуту (Борац). Жути картони: Веселиновић, Клисура (Хајдук), Топић, Марковић, Бугарин (Борац). Црвени картон: Бјекић (Борац).
ХАЈДУК: Васић, Гавриловић, Шахурић, Клисура, Учур, Суботић (Нијемчевић), Гавриловић, Смиљанић, Јосић (Иван), Веселиновић, Митровић (Обрадовић).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић (Максимовић), Топић, Ракић, Н. Павловић, Бановић, Д. Павловић, Марковић (Алексић), Торбица, Бугарин (Зељковић), Влалукин.
У 21. минуту акција Хајдука текла је по десној страни, лопта је упућена по земљи у шеснаестерац, дошла је до Милана Митровића који је прецизним шутем погодио гол. У 59. минуту гости из Шајкаша су изједначили резултат.
Изведен је корнер са десне стране, лопта је кроз гужву дошла до Небојше Павловића, а он ју је некако захватио ногом и упутио ка голу, она се одбила од одбрамбеног играча и преварила голмана Васића.
ТСК - Дунав 3:0 (1:0)
ТЕМЕРИН: Стадион ФК ТСК-а, гледалаца: око 100, судија: Радић (Ириг), стрелци: Марић у 26. и 65. и Ергарац у 56. минуту. Жути картон: Атанасковић (Дунав).
ТСК: Вуковић, Васић (Вукотић), Лахош, Јовишић (Кончар), Мишељић, Кнежевић (Ергарац), Пашка, Марић, Пуповац (Томић), Остојић, Ковачевић.
ДУНАВ: Јешић, Моравац, Перовић, Бошковић (Дражета), Матовић (Зоговић), Скорупан (Шавија), Мирковић, Лалић (Илић), Туран, Атанасковић, Кудрић (Кулић).
Темеринци су остварили другу победу. Кнежевић је одузео лопту Скорупану у 26. минуту и одмах је проиграо Михајла Марића, који је изашао сам испред голмана и савладао га.
У 56. минуту Милош Ергарац је прецизним шутем са ивице шеснаестерца савладао Јешића. Трећи погодак за ТСК постигао је Михајло Марић у 65. минуту.
Одлично се снашао у шеснаестерцу након дуге лопте, шутирао је, мало искоса са десне стране, и погодио гол.
Припремио: М. Ковачевић