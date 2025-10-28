ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ИСТОК Зрењанинци не знају да стану
Козара - ОФК Граднулица 2:3 (0:1)
БАНАТСКО НОВО СЕЛО: Стадион Козаре, гледалаца 100, судија: Марковић (Панчево), стрелци: Ђорић у 75. и 90. за Козару, а Ковачевић у 45. и 54. и Влаучин у 60. минуту за ОФК Граднулицу.
КОЗАРА: Шево 6,5, Лисица 6 (Овука 5,5), Лабус 6, Спахић 6 (Латиновић 6), Радивојац 6, Ђорић 7,5, Пенавски 6, Рофа 5,5, Томић 6,5, Коцкар 6 (Протић 6), Зељковић 6.
ГРАДНУЛИЦА: Којић 6,5, Тасић 6,5, Руњевац 7 (Кнежевић), Рудан 6,5, Барошћевић 7 (Салатић 6), Зекановић 7 (Јонаш 6), Ковачевић 7,5 (Каран 6), Влаучин 7, Станић 7, Радановић 6,5 (Козловачки), Лисица 7.
Лидер из Зрењанина, иако то резултат не казује, заслужено је дошао до 11. тријумфа у 11. првенственом окршају и најуспешнији је тим у покрајини.
Сенку је свакако бацила и чињеница да је гостујући играч Миодраг Рудан у првом полувремену уместо да игра у дресу са бројем 6, како је то стајало у протоколу, носио дрес са бројем 8, а онда је у полувремену након консултације делегата Златка Ђурице из Падине са надлежнима из ФСЛ понео дрес са бројем 6. Зашто и због чега се догодило остаје да се види.
Великоселци наводе да не траже бодове, већ желе да се примењују правила.
П. Трнић
Јединство (БК) - Слобода 3:1 (0:0)
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО: Игралиште Јединства, гледалаца 100, судија: Лака (Селеуш), стрелци: Милановић у 55. и 62. Марчетић у 60. за Јединство, а Чубрило у 57. минуту за Слободу.
ЈЕДИНСТВО: Тривуновић 7 (Кашлик), Тома 7, Рапајић 6,5, Мартиновић 7, Грбић 7, Ј. Јокић 6,5 (Н. Јокић), Марчетић 7, Вираг 6, (Ајдарић 6,5), Шушњар 7 (Милановић 7,5), Дучић 7, Максимовић 7.
СЛОБОДА: Ђаковић 7, Благојевић 6,5, Бајић 6,5, Карановић 6,5, Галић 7, Поповић 6 (Ђурђевић 6), Врбачки 7, Француски 6,5, Мисић 6,5, Богојевић 7, Чубрило 7.
Играчи из Крађорђева су лако дошли до три планирана бода и учврстили позицију у горњем делу табеле.
Што су Новокозарчана тиче, пружили су мање од очекиваног.
П. Трнић
Црвена звезда - Долово 2:1 (1:1)
РУСКО СЕЛО: Стадион Црвене звезде, гледалаца 30, судија: Марков (Зрењанин), стрелци: Голијанин у 23. Попесков у 71. за Ц. звезду, Адвигов у 26. минуту за Долово.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Ћирић, Лаништанин, Војводић, Видић, Попесков, Голијанин, Чуданов, Кнежевић (Крстин), Мастило, Барбул, ЦУцић.
ДОЛОВО: Црвени, Павловић, Цветковић, Миловац, Петковић (Савков), Пештерац, Ракоњац (Шарац), Каранфиловски, Шево, Гиговић (Обрадовић), Адвигов.
У занимљивој игри домаћи су имали већи посед лопти и више прилика за гол. Голијанин је у 23. минуту довео свој тим у вођство.
Гости из Долова брзо су поравнали резултат преко Адвигова. Попесков је донео победу домаћину у 71. минуту.
М. Рачић
Борац (С) - Будућност (СЦ) 7:0 (4:0)
СТАРЧЕВО: Гледалаца: 100. Судија: Рашков (Зрењанин). Стрелци: У. Лукић у 35. и 80, Јоковић у 40. и 44, Ковачевић у 42, Малиџан у 54, Чанчар у 68. минуту.
БОРАЦ: Јан -, С.Лукић 7, Јоковић 7,5, Д.Петковић 7 (Чанчар 7), А.Петковић 7, Малиџан 7,5 (Андрић 7), Добросављевић 7 (Раконић -, Туркаљ 7), Ћирић 7, У.Лукић 7,5, Бањац 7, Ковачевић 7,5.
БУДУЋНОСТ (СЦ): Глишин 6, Живин 6, В.Стојићев 6, И.Салма 6, Грубанов 6, Лакатош 6, Ђ.Стојићев 6, Тодор 6, Томин 6, В.Салма 6, Петровић 6.
Пред својим навијачима фудбалери Борца остварили су шести тријумф у сезони. Добра игра у првом полувремену Старчеваца крунисана је са четри поготка.
Мрежу гостију из Српске Црње после 35 минута игре затресао је Урош Лукића. У последњих пет минута игре првог дела Јоковић са два гола и Ковачевић су потврдили доминацију домаћих.
И после одмора пулени тренера Миљана Блазовића имали су више од игре и постигли још три поготка за убедљиву победу.
Б. Стојковски
Глогоњ - Задругар 3:1 (1:1)
ГЛОГОЊ: Гледалаца: 100. Судија: Томаш (Вршац). Стрелци: Стаменовић 22, Костадионовић у 87. и 90+1 за Глогоњ, Пандуров у 43. минуту за Задругар. Црвени картон: Зорић у 69 минуту.
ГЛОГОЊ: Тешовић 7, Грујић 7, М.Додић 6,5 (Станисављевић 6,5), Ковач 7, Мршовић 7, Костадиновић 7,5, Ј.Васић 6,5 (Ж.Додић 7,5), Ивић 7, Шутановац 6, 5 (Вулетић 6,5), В.Васић 7, Стаменовић 7 (Петровић 6,5).
ЗАДРУГАР: М. Лучић 7, Мршевић 6,5, Вукоје 6,5 (Фуртула -), Марковић 7, Лукић 6,5 (Ђ. Лучић -), Пандуров 7, Козловачки 7, Зорић 6, Зејак 6 (Земунски 6), Обрадов 6,5 (Миловац 6), Драговић 6,5 (Маљукан 6,5).
У изједначеној игри у којој су оба тима имали своје прилике, на крају су тријумфовали Глогоњци. После брзе акције домаћих лопта је дошла до Стаменовића који је савладао Лукића.
Гости из Лазарева су минут пре одласка на одмор стигли до изједначења, када је после центаршута на другој стативи Пандуров затресао мрежу Тешовића. У 69. минуту гостујући играч Зорић због другог жутог картона морао је да напусти терен.
Са десеторицом, Лазаревчани нису успели да дођу до бода. Три минута пре краја меча Костадиновић је донео предност када је погодио мрежу након одбијене лопте. У првом минуту надокнаде Жарко Додић је проиграо Костадиновића, који је обезбедио победу домаћину.
Б. Стојковски
Јединство (В) - ОФК Бегеј 1:0 (1:0)
ВЛАЈКОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Живаљевић (Панчево). Стрелац: Царан у 29. минуту.
ЈЕДИНСТВО: Тодоровић 7, Тешић 7, Нецин 7, Цигановић 7, Лунц 7, Вранић 7, Бобић 6.5 (Блажу 6,5), Јанков 7 (Станисављев 7), Ћирка 7, Царан 7,5 (Мајсторовић 7), Петровић 6,5.
ОФК БЕГЕЈ: Савић 7, Косовић 6,5, Мијатовић 6,5, Кубуровић 7, Надашки 6 (Вискуп 6,5), С. Умићевић 7, Замбо 6 (О. Умићевић 6,5), Новак 6, Гаврић 6 (Бранков 6), Николић 7, Јоњев 6 (Еремић 6).
Пред својим навијачима фудбалери Јединства остварили су заслужену победу против добре екипе из Житишта.
У првих 45 минута домаћи су имали више од игре и стекли предност голом Царана. Тренер домаћих Дејан Бабић може бити задовољан игром својих фудбалера који су у другом полувремену имали више прилика, али промене резултата није било.
Б. Стојковски