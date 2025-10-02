ВЕЛИКИ УСПЕХ ШАХИСТКИЊА ИЗ КАЋА У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ У СЕНТИ: Југовић осветлао образ Војводине
Шахисткиње Југовића из Каћа су направиле велики успех освојивши друго место, као и чланице Сирмиума из Сремске Митровице, које су биле четврте у Првој лиги Србије, одиграној у Сенти од 18. до 28. септембра.
Нажалост, у отвореној конкуренцији војвођански шах нема пуно разлога за задовољство након завршених такмичења у Бајиној Башти, у истом термину.
Један од шаховских центара Војводине, хотел „Фантастико ексклузив“ у Сенти је угостио 12 најбољих клубова у женском шаху у држави. Играло се 11 кола по Швајцарском систему паровања. Тимови су били састављени од четири играчице и резерви.
Ток такмичења је био веома интересантан. Југовић и бранилац титуле Црвена звезда су се издвојили на врху. Пред последње коло су били изједначени по броју меч-поена, али је Звезда имала нешто већи број поена. Тада су обе екипе играле и дербије. Каћанке против Сирмиума, а Београђанке против ОШК Параћин Оутпоста. Интересантно, али оба меча су завршена 2:2, па је Звезда одбранила трон захваљујући „гол разлици“.
Митровчанке четврте
Леп успех је постигао и Сирмиум из Сремске Митровице, попевши се на четврти степеник. Зелени дрес су носиле: интермајстор Леја Гарифулина (ФИДЕ), женски велемајстор Екатарина Голцева (Русија), женски интермајстор Мила Жарковић, и младе наде српског шаха Марта Дакић и Андреа Станковић.
Свакако, огроман успех за Југовић и војвођански шах. За клуб из Каћа су играле: интермајстор Лаура Унук (Словенија), женски ФИДЕ мајстори: сестре Маша и Милана Бабић (Босна и Херцеговина), Анђела Бојичић и капитенка екипе Јелена Арсовић, такође женски ФИДЕ мајстор.
За новог-старог првака државе су наступале: интермајстор Алина Бивол (Русија, али игра под заставом ФИДЕ), женски интермајстори Адела Великић, Јована Срдановић и Маргарита Потапова (Русија), као и Марија Станимировић. Треће место је освојила пиротска екипа Част и слава.
Нажалост, три војвођанска клуба са дугом традицијом и богатом историјом су напустили елитно такмичење у отвореној конкуренцији – Новосадски шаховски клуб, Југовић из Каћа и Словен из Руме
Елитно екипно такмичење српских клубова у отвореној конкуренцији је одиграно у хотелу „Дрина Цептер“ у Бајиној Башти. Војводина је, међу 12 учесника, имала пет представника. Тимове су сачињавали шест играча и резервни шахисти.
Нажалост, у елити су опстала само два клуба из Војводине. Шампион државе је постала Јелица ПЕП из Горачића. До трона су их водили: велемајстори Мурали Картикејан, Пранеш (обојица из Индије), Милош Рогановић, Милан Зајић, Мирослав Миљковић, Бобан Богосављевић, интермајстор Бојан Максимовић (БиХ) и ФИДЕ мајстор Александар Тот. Они су били врло убедљиви и оставили су другопласирану екипу, Змај из Београда, која је бранила титулу, чак шест поена иза себе. Бронзано одличје је припало Раднику из Сурдулице.
Најбоље пласирани клубови из Војводине су били Деч и Нафтагас из Елемира, који су поделили пето и шесто место са по 17 меч-поена. Запажен резултат. Деч је имао веома јаку екипу предвођену велемајсторима: Александар Инђић, Чем Кан Гокеркан (Турска), и Миодраг Савић, уз њих су били и интермајстори Новак Чабаркапа, Тони Лазов (Северна Македонија), и Борољуб Златановић, као и ФИДЕ мајстори Милан Јоцев и Даниел Милекић (БиХ).
Првака из 2023. године, Нафтагас из Елемира, су представљали велемајстори Адам Козак (Мађарска), Денис Кадрић (Црна Гора) и Милоје Ратковић, међународни мајстори Милош Станковић и Милован Ратковић, те ФИДЕ мајстор Андреј Љепић, који је био и најпродуктивнији шахиста на турниру. Млади Новосађанин је освојио чак девет поена из 11 партија, и није имао ниједан пораз, па је свој рејтинг побољшао за још 54 поена! Нажалост, три војвођанска клуба са дугом традицијом и богатом историјом су напустили елитно такмичење – Новосадски шаховски клуб, Југовић из Каћа и Словен из Руме.