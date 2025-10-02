overcast clouds
СТЕВАНОВИЋ НА КЛУПИ ТАЏИКИСТАНА: Мундијал 2026. неуспела мисија, јури се Азијски куп

02.10.2025. 19:12 19:14
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Fudbalski savez Srbije

Српски тренер Горан Стевановић нови је селектор фудбалске репрезентације Таџикистана.

Стевановић (58) је током каријере између осталог радио у Партизану, Напретку из Крушевца, био је селектор младе репрезентације Србије, као и сениорских репрезентација Гане и Омана.

Фудбалска репрезентација Таџикистана тренутно игра квалификације за Азијски куп 2027. године након неуспеха у борби за Светско првенство 2026.

 

горан стевановић фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
