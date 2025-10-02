СТЕВАНОВИЋ НА КЛУПИ ТАЏИКИСТАНА: Мундијал 2026. неуспела мисија, јури се Азијски куп
02.10.2025. 19:12 19:14
Српски тренер Горан Стевановић нови је селектор фудбалске репрезентације Таџикистана.
Стевановић (58) је током каријере између осталог радио у Партизану, Напретку из Крушевца, био је селектор младе репрезентације Србије, као и сениорских репрезентација Гане и Омана.
Фудбалска репрезентација Таџикистана тренутно игра квалификације за Азијски куп 2027. године након неуспеха у борби за Светско првенство 2026.