НОВАК ОТКРИО РАЗЛОГ ПОВРАТКА У КИНУ: Тренутно не играм због титула, волео бих опет против Синера
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је пред почетак мастерса у Шангају да се добро осећа у Кини и додао да у тој азијској држави има највећу подршку навијача.
Ђоковић игра у петак од 12.30 часова против Хрвата Марина Чилића у другом колу.
– Невероватну подршку добијам у Кини још од 2007. године и тријумфа на Мастерс купу у Шангају. Осећам се добродошло, овде је сваки тренинг као меч у смислу подршке, буке, то је један од највећих разлога зашто сам решио да поново дођем. Осећам се добро овде, у Кини имам можда и највећу подршку – рекао је Ђоковић на конференцији за медије.
Он је навео да једино када је 100 одсто спреман може да парира Карлосу Алкаразу и Јанику Синеру.
– То је све повезано са менталним делом и са самом игром. Ако нисте физички спремни против ових момака, онда имате осећај да сте за пола корака спорији, а то утиче на целу игру. Утиче на сваки поен, размене и разне аспекте меча. Зато сам и рекао после УС опена да осећам да је играње мечева на три добијена сета у завршницама турнира велики изазов за мене. Имам осећај да у полуфинале не улазим свеж као они – изјавио је српски тенисер.
Ђоковић је поручио да већу шансу за добар резултат или трофеј има на Мастерс турнирима.
– То је једноставно биолошка чињеница коју на крају морам да прихватим. И даље радим највише што могу у датим околностима, да изазовем те момке, али пре свега себе и да видим колико могу да урадим на сваком турниру на којем учествујем – додао је Ђоковић.
Српски тенисер је истакао да тренутно игра не само због титула већ и зато што жели да својим учешћем допринесе расту тениса и додао да је диван осећај када публика скандира његово име.
Он је навео и да би волео да дође до полуфинала Мастерса у Шангају, где му је потенцијални противник Синер.
– Волео бих да опет играм с Јаником, јер то значи да сам дошао до полуфинала, видећемо. Он добија већину наших мечева у последње време. Победио ме је овде у финалу прошле године, био је то добар меч – рекао је Ђоковић.