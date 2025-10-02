light rain
НОВАК ОТКРИО РАЗЛОГ ПОВРАТКА У КИНУ: Тренутно не играм због титула, волео бих опет против Синера

02.10.2025. 18:08 18:10
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је пред почетак мастерса у Шангају да се добро осећа у Кини и додао да у тој азијској држави има највећу подршку навијача.

Ђоковић игра у петак од 12.30 часова против Хрвата Марина Чилића у другом колу.

Невероватну подршку добијам у Кини још од 2007. године и тријумфа на Мастерс купу у Шангају. Осећам се добродошло, овде је сваки тренинг као меч у смислу подршке, буке, то је један од највећих разлога зашто сам решио да поново дођем. Осећам се добро овде, у Кини имам можда и највећу подршку рекао је Ђоковић на конференцији за медије.

Он је навео да једино када је 100 одсто спреман може да парира Карлосу Алкаразу и Јанику Синеру.

То је све повезано са менталним делом и са самом игром. Ако нисте физички спремни против ових момака, онда имате осећај да сте за пола корака спорији, а то утиче на целу игру. Утиче на сваки поен, размене и разне аспекте меча. Зато сам и рекао после УС опена да осећам да је играње мечева на три добијена сета у завршницама турнира велики изазов за мене. Имам осећај да у полуфинале не улазим свеж као они изјавио је српски тенисер.

Ђоковић је поручио да већу шансу за добар резултат или трофеј има на Мастерс турнирима.

То је једноставно биолошка чињеница коју на крају морам да прихватим. И даље радим највише што могу у датим околностима, да изазовем те момке, али пре свега себе и да видим колико могу да урадим на сваком турниру на којем учествујем додао је Ђоковић.

Српски тенисер је истакао да тренутно игра не само због титула већ и зато што жели да својим учешћем допринесе расту тениса и додао да је диван осећај када публика скандира његово име.

Он је навео и да би волео да дође до полуфинала Мастерса у Шангају, где му је потенцијални противник Синер. 

Волео бих да опет играм с Јаником, јер то значи да сам дошао до полуфинала, видећемо. Он добија већину наших мечева у последње време. Победио ме је овде у финалу прошле године, био је то добар меч рекао је Ђоковић.

