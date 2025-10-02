ПОЧЕЛА ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА ЗА ЕП У БЕОГРАДУ: Подршка „делфинима“ у Aрени
Београд ће од 10. до 25. јануара 2026. године бити домаћин Европског првенства у ватерполу за мушкарце, једног од најзначајнијих спортских догађаја на континенту.
Најбољи европски ватерполисти надметаће се у спектакуларној атмосфери Београдске арене, највеће дворане на Балкану, која је и раније била поприште незаборавних спортских тренутака.
У ишчекивању правог спортског спектакла у Београду, љубитељи ватерпола имаће прилику већ од четвртка, 2. октобра да обезбеде улазнице на продајној мрежи Тикетс и онлај путем овог линка.
У сусрет Европском првенству, током 14. Великог сајма спорта под слоганом “Снага која спаја”, одржаног на Ади Циганлији, ватерполо је привукао велику пажњу посетилаца.
Организацијом Европског шампионата у Београду биће обележене и две велике годишњице - 20 година од Европског првенства 2006. и 10 година од незаборавног првенства 2016, када су наши “делфини” освојили злато пред домаћом публиком.
Највеће ватерполо такмичење на Старом континенту наредне године ће окупити 16 најбољих европских репрезентација у Београдској арена.
Турнир ће почети групном фазом, са четири групе у којима ће бити по четири тима. Србија, као домаћин првенства нашла се у групи Ц са селекцијама Холандије, Израела и Шпаније.
У групи А такмичиће се Малта, Француска, Црна Гора и Мађарска док ће се у групи Б за даљи пласман борити Словенија, Грчка, Хрватска и Грузија, а у групи Д Турска, Румунија, Италија и Словачка.