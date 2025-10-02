КОРТЕО ДЕЛИЈА У ПОРТУ: Навијачи кренули ка стадиону, Звезда ће имати громогласну подршку на Драгау (ВИДЕО)
02.10.2025. 19:41 19:43
Фудбалери Црвене звезде вечерас од 21 час гостују екипи Порта у утакмици другог кола Лиге Европе.
Навијачи црвено-белих су још дан раније стигли у Порто како би на стадиону Драгао пружили подршку изабраницима Владана Милојевића на најтежем гостовању.
Пре дуела почео је кортео најватренијих навијача Црвене звезде, који песмама већ сада дају ветар у леђа својим миљеницима.
Делије су се окупиле у центру Порта и онда су традиционално заједно кренуле ка стадиону, у пратњи полиције.