JОВИЋУ НОВИ УГОВОР И ПОЗАМАШНА СУМА: Српски кошаркаш остаје на Флориди још четири године

02.10.2025. 18:34 18:37
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашки репрезентативац Србије Никола Јовић договорио је продужење уговора са Мајамијем на још четири године.

Јовић је договорио продужење уговора са Мајамијем у вредности од 62,4 милиона долара, саопштили су за ЕСПН агенти Џеф Шварц, Шон Кенеди и Џаред Муча из агенције "Ексел спортс менаџмент". Амерички медији наводе да је уговор у потпуности гарантован до краја сезоне 2029/2030. 

Јовић (22) је 2022. године изабран као 27. пик у првој рунди НБА драфта од Мајамија. Српски кошаркаш је прошле сезоне у НБА лиги просечно постизао 10,7 поена по мечу.

Кошаркаши Мајамија ће 23. октобра гостовати Орланду на старту нове сезоне у НБА лиги.

Спорт Кошарка
