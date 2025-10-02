JОВИЋУ НОВИ УГОВОР И ПОЗАМАШНА СУМА: Српски кошаркаш остаје на Флориди још четири године
02.10.2025. 18:34 18:37
Коментари (0)
Кошаркашки репрезентативац Србије Никола Јовић договорио је продужење уговора са Мајамијем на још четири године.
Јовић је договорио продужење уговора са Мајамијем у вредности од 62,4 милиона долара, саопштили су за ЕСПН агенти Џеф Шварц, Шон Кенеди и Џаред Муча из агенције "Ексел спортс менаџмент". Амерички медији наводе да је уговор у потпуности гарантован до краја сезоне 2029/2030.
Јовић (22) је 2022. године изабран као 27. пик у првој рунди НБА драфта од Мајамија. Српски кошаркаш је прошле сезоне у НБА лиги просечно постизао 10,7 поена по мечу.
Кошаркаши Мајамија ће 23. октобра гостовати Орланду на старту нове сезоне у НБА лиги.