(ФОТО) ИЗ МАЈАМИЈА У БЕОГРАД: Никола Јовић Мегином бисеру уручио награду којој се и он радовао

Пре почетка меча, Јовић је уручио награду за најбољег младог играча регионалног такмичења у сезони 2024/25 играчу Меге Богољубу Марковићу.

Он је шести играч Меге ком је припало ово признање, а Јовић, који тренутно игра у НБА лиги за Мајами Хит, је управо један од претходника који је добио ову награду и то у дресу истог клуба. Признање су још добили Никола Јокић, Филип Петрушев, Никола Ђуришић и Никола Топић.

Legacy continues. 💎@KKMegaBasket gem Bogoljub Marković receives the 2024/25 #ABALiga Top Prospect award from former @KKMegaBasket star — and 2022 award winner — Nikola Jović. 🏆 pic.twitter.com/zyU4EasiEe

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) May 16, 2025